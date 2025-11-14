vineri, noiembrie 14, 2025
Evenimente în municipiul Giurgiu în perioada 31.10 – 25.11.2025 : Nașteri, Căsătorii, Decese.

NAȘTERI

31.10

Nicular Marko Erwin

02.11

Pătrașcu Dominic Andrei

Jircă Adelin Gabriel

04.11

Bostan Samuel Daniel

Stănică Sergiu Andrei

07.11

Soisun Tudor Andrei

09.11

Mihai Seline Daiana Elena

CĂSĂTORII

15.11

Popa Ionuț Cătălin & Necșiu Luciana

Ciama Aurel Ion & Constantin Ana Maria

20.11

Mimiș Renato Luigi & Cuțe Florina Mița

21.00

Roua Adrian Florin & Mustafa Florina Mirela

22.11

Purcărea Marian & Chițu Dorina Daniela

Albișoru Florin Mario & Putineanu Nicoleta

25.11

Busuioc Marian Mădălin & Pintenaru Cătălina Ionela

DECESE

04.11

Damian Maria Rodica 77

05.11

Gherghina Margareta 85

06.11

Buzică Nicoleta Mirela

Popescu Marin 84

07.11

Vamoș Horia 74

Bufnea Rada 82

10.11

Mareș Nidelea 83

11.11

Lazăr Anastasia 80

Barbă Lată Maria 88

12.11

Giunea Alfred Gabriel 63

 

 

Sursa: Oficiul stării civile

