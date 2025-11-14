Evenimente în municipiul Giurgiu în perioada 31.10 – 25.11.2025 : Nașteri, Căsătorii, Decese.

NAȘTERI
31.10
Nicular Marko Erwin
02.11
Pătrașcu Dominic Andrei
Jircă Adelin Gabriel
04.11
Bostan Samuel Daniel
Stănică Sergiu Andrei
07.11
Soisun Tudor Andrei
09.11
Mihai Seline Daiana Elena
––––––––––––––––––––––––
CĂSĂTORII
15.11
Popa Ionuț Cătălin & Necșiu Luciana
Ciama Aurel Ion & Constantin Ana Maria
20.11
Mimiș Renato Luigi & Cuțe Florina Mița
21.00
Roua Adrian Florin & Mustafa Florina Mirela
22.11
Purcărea Marian & Chițu Dorina Daniela
Albișoru Florin Mario & Putineanu Nicoleta
25.11
Busuioc Marian Mădălin & Pintenaru Cătălina Ionela
–––––––––––––––––––––––-
DECESE
04.11
Damian Maria Rodica 77
05.11
Gherghina Margareta 85
06.11
Buzică Nicoleta Mirela
Popescu Marin 84
07.11
Vamoș Horia 74
Bufnea Rada 82
10.11
Mareș Nidelea 83
11.11
Lazăr Anastasia 80
Barbă Lată Maria 88
12.11
Giunea Alfred Gabriel 63