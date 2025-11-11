marți, noiembrie 11, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Deputatul Alexandru Andrei: „Astăzi marcăm ziua în care, în 1918, intra în vigoare armistițiul dintre Antantă și Puterile Centrale, care încheia Primul Război Mondial, un conflict căruia i-au căzut și militari ai Armatei României.

Deputatul Alexandru Andrei: „Astăzi marcăm ziua în care, în 1918, intra în vigoare armistițiul dintre Antantă și Puterile Centrale, care încheia Primul Război Mondial, un conflict căruia i-au căzut și militari ai Armatei României.

Jurnal
-
0
Deputatul Alexandru Andrei: „Astăzi marcăm ziua în care, în 1918, intra în vigoare armistițiul dintre Antantă și Puterile Centrale, care încheia Primul Război Mondial, un conflict căruia i-au căzut și militari ai Armatei României.

„Pentru militarii români, ziua de 11 noiembrie are o dublă semnificație: bucurie și tristețe.

Pe de o parte, astăzi marcăm ziua în care, în 1918, intra în vigoare armistițiul dintre Antantă și Puterile Centrale, care încheia Primul Război Mondial, un conflict ce a devastat Europa începutului de secol XX, în bătăliile căruia au căzut și militarii Armatei României.

Pentru români, însă, data de 11 noiembrie înseamnă și fatidica zi din anul 2003 când Armata României pierdea primul militar în teatrul de operații din Afganistan: sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogorași.

Din păcate, de atunci, România a pierdut și alți eroi în teatrele de război, iar durerea familiilor nu se va stinge niciodată; noi suntem datori, cu toții, să le cinstim memoria și să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor.

Recunoștință și prețuire tuturor militarilor care au luptat și luptă pentru România!”

Deputatul Alexandru Andrei

VREMEA

Giurgiu
ploaie moderată
12.1 ° C
12.1 °
12.1 °
85 %
3.3kmh
100 %
mar
12 °
mie
14 °
J
14 °
vin
13 °
S
14 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com