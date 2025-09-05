Ședința ordinară a Consiliului Local, programată inițial în data de 9 septembrie 2025, ora 14:00, va avea loc în data de 11 septembrie 2025, ora 14:00.

vineri, septembrie 5, 2025
                                D I S P O Z I Ţ I A

privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu                                                                                      nr.460/03.09.2025  

                                                                              nr. 464/05.09.2025   

          În temeiul dispozițiilor articolului 133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.„a”, alin.(3), lit.„a”, alin.(5), art.135, art.196, alin.(1), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.58, alin.(1) și art.59, alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

              PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU DISPUNE:

      Art.I. Articolul 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Giurgiu nr.460/03.09.2025 privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în şedinţă ordinară, se modifică și va avea următorul cuprins:

        „Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în şedinţă ordinară, în data de              11 septembrie 2025, ora 1400, în sala de şedinţe proprie din Bulevardul Bucureşti, nr.49-51, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție”.

        Art.II. Anexa parte integrantă prevăzute la art.1 al Dispoziției nr.460/03.09.2025 și celelalte prevederi ale acesteia rămân neschimbate.

       Art.III. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Comunicare și Tehnologia Informației pentru publicare în mass-media locală, Serviciului Juridic, Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali.

P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU                                Contrasdemnează pentru legalitate: Secr. Gen. LILIANA BĂICEANU

