Firma „Toneli”, ce  deține o fermă de găini outoare, în comuna Frătești,  devine  un „exemplu de bune practici” pentru vecinii de la Ruse (Bulgaria)

Foto: Ferma de găini outoare de la Frătești, în județul Giurgiu
Firma „Toneli”, ce deține o fabrică în Frătești, județul Giurgiu, devine un „exemplu de bune practici” pentru vecinii de la Ruse.
Acest lucru va fi explicat „in extenso”, în ședința Comisiei mixte de Agricultură ce va susține o acțiune în data de 13 septembrie, în localitatea Frătești, acolo unde este localizată această fermă producătoare de ouă. După cum am fost informați, la această ședință vor fi prezenți mai mulți fermieri din județ.
Directorul Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu (DAJ), Petra Ochișor ne-a făcut câteva precizări privind acest eveniment:
„În cadrul întâlnirii din 13 septembrie se va demara o cooperare între autoritățile locale din Giurgiu și din orașul Ruse (Bulgaria), pe modele de bune practici, cu privire la modul de desfășurare al activității fermei de găini outoare de la Frătești.
Acțiunea se referă în concret la modele de bună practică, în modul de desfășurare la ferma de găini outoare din localitatea Frătești, lider în producția de ouă din România.
Aceasta este o fermă care are în componență „Toneli Holding SA”… Partea de prezentare se va face în cadrul fermei Toneli” – ne-a mai menționat directorul DAJ Giurgiu.
Compania „Toneli” a fost înființată în anul 2001, în Buftea, județul Ilfov, iar în anul 2002 devenise deja cel mai mare producător de ouă din România. În luna august a anului 2008, compania „Toneli” a fost preluată de firma „Agrisol International”.
În anul 2022, „Toneli” , parte a Familiei Toneli, s-a întins în mai multe județe ale țării, printre care și în județul Giurgiu, ne referim la ferme de găini outoare, respectiv la ferme de ouă „Bio”.
La Frătești există o astfel de fermă de găini outoare, dar și o fabrică de nutriții cât și o fermă de tineret. Ferma deține 5 hale cu 650 000 de găini din rasele „lohman Brown” și „Isa Brown”. Capacitatea de producție a fermei este de 450.000 ouă/zi!
În anul 2024, la nivel național, firma Toneli s-a înregistrat cu un profit de 46.716.296,00 RON și a raportat în 2024 un număr de 418 angajați.