Incendiu violent izbucnit de la o afumătoare, în această dimineață, într-o gospodărie din localitatea Oncești, județul Giurgiu

Uneori incendiile apar în situații în care cetățenii încearcă să își prelucreze produsele alimentare, folosind focul. Pe fondul acestui lucru, un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață, într-o gospodărie din localitatea Oncești. Flăcările au cuprins două anexe și s-au extins la acoperișul locuinței.

Cauza probabilă a producerii incendiului o reprezintă jarul sau scânteile provenite de la o afumătoare  în care proprietarii pregăteau produse din carne.

La locul incendiului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SAJ.

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost preluată de echipajul medical,  primind îngrijiri, însă a refuzat transportul la spital.

Pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 350 mp. Pe timpul intervenției, aceștia au evacuat șapte butelii din zona afectată, eliminând astfel riscul unei explozii.

Pentru a preveni astfel de evenimente, recomandăm respectarea următoarelor măsuri:

– supravegheați afumătorile pe timpul funcționării; nu folosiţi afumători improvizate: pentru a le construi, trebuie utilizate cărămizi şi materiale incombustibile; amplasați afumătorile la distanță de celelalte construcţii din gospodărie; nu așezați afumătorile în magazii, poduri, sub şoproane sau în apropierea materialelor combustibile.

Surse: ISU Giurgiu

