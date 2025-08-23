Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, beneficiază de ajutorul a doi noi medici specialiști 

Cei doi noi medici specialiști, așa cum ne mărturiseau, sunt dedicați Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, desfășurându-și activitatea în cadrul uneia dintre cele mai pline de speranță „laboratoare de viață”, le-am spune, Secția de Neonatologie.
Dr. Anca Mitran (foto mijloc) gazda noastră la vizita în Secția de Neonatologie, ne-a prezentat, încă de la început, cele două noi cadre medicale sosite recent în Spitalul Județean Giurgiu: Dr. Mădălina Ruxadra Heroiu ( foto stânga), medic specialist neonatolog și dr. Anuța Ligia Diana (foto dreapta), cele două fiind prezente pe secție de la data de 1 august – 2025.
Cei doi medici au misiunea să suplinească activitatea colegelor lor , care se află în concediu de creștere a copilului. Cele două noi cadre medicale, ne declarau că sunt încântate de venirea lor în Spitalul de la Giurgiu, și că sunt pline de energie și entuziasm.
„Suntem încântate atât în privința colectivului din cadrul secției în care profesăm, dar și din punctul de vedere al dotărilor găsite aici, specifice unei maternități de gradul 2” – ne mărturiseau cei doi medici neonatologi.
„Este – spuneau cele două doctorițe – o secție pregătită, chiar și pentru noi născuții prematuri, acei copii care au fost nerăbdători să vină pe lume mai devreme și care au diverse probleme de adaptare la viața extrauterină.”
Una dintre cele două cadre medicale își exprima totodată bucuria faptului că în această secție, mămicile nasc natural, pe cale vaginală, nașterea prin cezariană fiind o excepție, impunându-se doar atunci când este absolut necesară.
Noile cadre didactice, ne mai spuneau că oferă suport medical, dar și emoțional, punctând că doresc o relație cât mai apropiată cu viitoarele mămici, dezvoltând discuții în care acestea să le spună ce doleanțe au și ce nevoi, pentru a le putea ajuta în mod real.
Întrebate dacă vor dori să rămână să-și continue profesia, nu doar temporar, cu un contract pe durată determinată, în cadrul Spitalului Giurgiu, cele două cadre medicale au răspuns că există această posibilitate în viitor.
Medicul Anuța Ligia Diana, ne-a mai declarat : „Îmi desfășor activitatea cu implicare și empatie , lucrez într-un colectiv unit…Ne bazăm pe profesionalism, astfel încât noi născuții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Mă simt excelent în acest nou colectiv, fiind permanent pregătiți să acordăm ajutor și suport indiferent de gravitatea situației .”
La rândul nostru, le dorim celor doi medici neonatologi, succes și o adaptare cât mai rapidă și nu în ultimul rând le urăm să ajute de a veni pe lume dea cât mai multor micuți, zdraveni și norocoși.