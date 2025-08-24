Sunt acțiunile Poliției Locale, UTILE,  sau sunt doar un spectacol ce dă aparența eficienței?

Activitatea Poliției Locale reprezintă unul dintre cele mai controversate subiecte de pe plan local. Evident că părerile sunt pro și contra…Unii susțin că este o instituție necesară, care ajută cetățeanul și în ajutorul Poliției Naționale, alții susțin că este doar un instrument al aparatului Primăriei, acaparată de interese politice, economice , de mult nepotism și corupție.
În Giurgiu, Poliția Locală ca majoritatea instituțiilor, este săracă, lipsită de dotări și uneori de eficiență, iar acțiunile lor sunt contestate , considerate de majoritatea cetățenilor, drept inutile. Alteori salariații instituției sunt acuzați de prea mult exces de zel și de cele mai multe ori, acțiunile lor, lipsite de eficiență.
Ca în orice instituție sunt însă oameni și oameni, de aceea este nedrept să gândim în stereotipuri și să aruncăm o anatemă peste activitatea întregii instituții, însă eficiența și oportunitatea acțiunilor acesteia trebuie analizate atât de presă cât și de contribuabil, cel ce îi plătește serviciile.
Recenta acțiune a polițiștilor locali privind verificarea staționării neregulamentare pe pistele de bicicletă, trotuare sau în dreptul indicatoarelor de interzicere a staționării, „la prima vedere” pare o acțiune utilă, oportună, care are ca scop decongestionarea traficului, disciplinarea conducătorilor auto, provocând în același timp respectul față de drepturile bicicliștilor și ale pietonilor.
Am menționat – „la prima vedere, întrucât orice acțiune trebuie privită în contextul în care ea se desfășoară. În Giurgiu, din nefericire, problema parcărilor și a numărului mare de autoturisme creează un mare dezechilibru, însă cât timp le înmatriculezi și le percepi taxe, trebuie să le asiguri și condiții. Ba mai mult, când pistele de bicicletă sunt amenajate doar ca să facă parte dintr-un proiect european, deși în mod real ele nu au nicio logică sau eficiență, atunci totul devine un simplu compromis.
Exemplul cel mai elocvent este pista de bicicletă adiacent trotuarului cu farmaciile situate vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu. Indiferent de spiritul civic de care dispui și de cât de mult ți-ai dori să respecți legea, în această zonă acest lucru este imposibil, întrucât nu ai unde parca autoturismul pe o rază de câteva sute de metri, având în vedere că în locul indicat există o vulcanizare, parcări rezidențiale, o stație de autobuz etc…
În concluzie deși în această zonă există cinci farmacii, una lângă alta, sunt zero locuri de parcare, amenajate. Întrebarea este unde și-ar putea parca autoturismul cei ce sunt nevoiți să ajungă la una dintre aceste farmacii? Evident că doar pe pistele de bicicletă!
Despre staționatul mașinilor, sunt multe de spus, însă ce facem cu mașinile abandonate de ani de zile care ocupă locuri pe domeniul public și nicio instituție nu ia vreo măsură? Ce sancțiuni se aplică împotriva agenților economici, a unor service-uri sau spălătorii auto ce ocupă spațiul public și implicit locurile de parcare? Ce facem cu societățile de construcții care lasă în urma lor moloz și alte materiale și care la rândul lor ocupă alte locuri de parcare.
Poate că acțiunile Poliției locale ar trebui coordonate și gândite într-un anume context și nu ca elemente separate, întrucât nu poți să respecți o lege, încălcând alta și totodată nu poți dispune o măsură de corecție, favorizând sau ignorându-i pe alții.