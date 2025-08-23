sâmbătă, august 23, 2025
Directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor: „Cu cireșele, căpșunile, strugurii de masă și fructele în general sunt și vor fi mari probleme…!"

Anul acesta fructele au fost foarte scumpe peste tot în țară. Cireșele, de exemplu,  nu au scăzut ca preț sub 230 de lei/kg. În acest context am rugat-o pe directoarea Direcției de Agricultură al Județului Giurgiu (DAJ), Petra Ochișor, să ne dea o explicație.

„Așa este…căci avem destui fermieri în județ cu plantații pomicole.  Din întâmplare am aflat că la Daia există un fermier care a avut inspirația să-și asigure plantația împotriva înghețurilor acestea târzii și timpurii, respectiv pierderea recoltei, printr-o instalație de fum care produce o ceață protectoare. El a avut în exploatație cireșe, vișine, dar și alte fructe.

Având în vedere informările privind schimbările climatice privitoare la seceta pedologică, el a reușit să își facă niște calcule pentru a putea găsi o soluție de eliminare a  riscului de a pierde recolta. În pomicultură și în viticultură riscul este major, căci totul depinde de aspectele climatice: ba e grindină, ba e îngheț, ba e secetă, posibilitatea de irigat fiind rezolvată doar cu ajutorul sistemului prin picurare. Dar pe partea de protecție antigrindină și pentru temperaturile scăzute și înghețuri, omul  a fost inspirat și și-a achiziționat  sistemul de care vorbeam anterior, care i-a permis să elimine riscul „legăturii de fructe” cum zic ei, pomicultorii.

             „La anul o să mai avem cireșe și căpșuni la discreție?” 

Întrebată ce s-a întâmplat anul acesta cu căpșunile, care au fost și în cantitate mică și foarte scumpe la preț,  știut fiind că județul Giurgiu deținea un bazin generos în care se producea masiv acest fruct, directorul DAJ ne-a spus:

”În bazinul de la Hotarele – Herăști, dar și pe Bucșani, cultivatorii s-au reprofilat, au luat în spații protejate hibrizi remontanți, tocmai datorită acelor schimbări climatice de care vă vorbeam, căci avuseseră în anii anteriori probleme și au găsit soluția aceasta. Prețurile, deși mari, raportate la investițiile și cheltuielile  făcute de ei, se justifică. Au investit în  folie, în stolonii adaptați în spații protejate etc. Este adevărat că au apărut deosebiri între căpșuna pe care o știam noi, parfumată, zemoasă și dulce, cunoscută de cei din zonă și cea nouă, obținută în spațiul protejat.

Noi cei din DAJ am făcut, prin Compartimentul de Îndrumare profesională și consultanță, campanii de diseminare a informațiilor privind schimbările climatice, ca să se identifice anumitele riscuri… Dar fiecare analizează propria investiție. Pe zona Izvoarele avem un fermier recunoscut, cu cireșe ecologice, care anul trecut a avut o mare pierdere, în două rânduri,  din cauza înghețului ce i-a afectat peste 90% din producție! Chiar am avut, ca în fiecare an, o acțiune împreună, de 1 iunie. De Ziua Copilului se organiza la el un eveniment,  ocazionat și de Ziua porților deschise , în care copiii culegeau cireșe și mâncau câte pofteau după care plecau acasă și cu câte o punguță acasă. Din păcate anul acesta fermierul nu a mai avut această posibilitate. Astfel, micii participanți la  acțiune, copiii,  s-au întrebat:  „Oare, la anul o să mai fie…?”

Chiar și „Micul fermier”, ce se ocupă de comercializarea de mere și el a avut probleme, cât și cei ce cultivau struguri de masă și de vin care sunt în reconversie, pe zonele Izvoarele și pe zona Hotarele, unde sunt probleme majore, căci au fost – la rândul lor – afectate de aceste temperaturi scăzute și de grindină…

 În consecință cu cireșele, căpșunile, strugurii de masă și fructele în general vor fi mari probleme de acum încolo…Știți  deja, comitetele locale de la nivelul primăriilor au făcut acele verificări la fermele de pomi fructiferi și de viță de vie, în special unde au constatat că sunt semnificativ afectate acele producții. Lăsând la o parte seceta evidentă, alternanța de temperaturi ce generează acele fenomene cu ploi și grindină și vijelii, ne afectează pe toți…Ferma pomicolă de la Băneasa, ferma de la Bucșani, de la Slobozia, unde sunt fermieri ce au suprafețe mari, toți au fost afectați. Sunt situații, chiar în gospodăriile populației, de culturi ce au fost la rândul lor afectate. Banalul corcoduș, am avut surpriza să avem pomi din care nu am putut să obținem fructe măcar pentru a face un borș, sau o „acreală” cum se spune la țară.

Oamenii au realizat și au înțeles efectele acestor schimbări climatice și de aceea caută măsurile care să le permită să elimine riscurile, prin  intermediul informărilor și prin acceptarea acelor consultări pe care le oferim, mergând direct în localități unde se strâng câțiva dintre acești cultivatori ce la rândul lor vor disemina ulterior acele mici idei, mici dezbateri pe această temă, care să ducă la o conștientizare a aspectului legat de particularitatea acestui element nou pe care noi nu l-am luat în calcul, dar pe care l-am acceptat, așteptându-ne la încălzirea globală, la  tot ce înseamnă partea de economie circulară, de reciclare, ce presupune factori ce au determinat schimbările climatice. Discutam și de acele PET-uri  pe care le reciclăm, aceste elemente de deșeu care din studiile făcute, au la rândul lor o corelație în tot ce înseamnă  această schimbare climatică și  a găsi o modalitate de  dezvoltare durabilă” – a mai precizat directorul Direcției Agricole a Județului Giurgiu, Petra Ochișor.

(Florian Tincu)

