Se împlinesc 156 de ani de la inaugurarea oficială a primului tren românesc, pe traseul București-Giurgiu, ce l-a avut ca pasager pe Principele Carol I

În 1869, a fost inaugurată prima linie de cale ferată din România, București-Giurgiu, împreună cu Gara Filaret, prima gară din București.

Între 1864 și 1880, pe teritoriul Principatelor Unite au fost construite mai multe căi ferate. În 1866, guvernul român a încheiat un contract cu compania engleză „John Trevor Barclay & John Staniforth” pentru realizarea liniei București-Giurgiu, care a fost pusă în funcțiune oficial la 19/31 octombrie 1869.

În ziua de 7 septembrie 1869, cu o lună şi jumătate înainte de inaugurarea oficială, din Gara Filaret a plecat primul tren spre Giurgiu, avându-l ca pasager pe Principele Suveran Carol I. Cel dintâi tren românesc avea o locomotivă și trei vagoane, dispunea de 100 de locuri, măsura 37 de metri și cântărea în jur de 30 de tone.Vagoanele scurte, de 7-8 metri, aveau 3-5 compartimente, cu uşi care dădeau direct afară şi erau iluminate cu ulei de rapiţă. Instalaţiile sanitare şi de încălzire însă lipseau.

Ceremonia de la 19/31 octombrie 1869 a fost solemnă şi plină de entuziasm. A fost prezent şi “capul” Bisericii Ortodoxe Române, mitropolitul Nifon. Carol I i-a invitat în tren atât pe membrii Guvernului cât şi pe cei ai Corpului Diplomatic. Drumul pe calea ferată, în lungime de 67 kilometri, a fost străbătut în 90 de minute.

Carol I și Elisabeta – căsătoriți cu o lună înainte – au luat primul tren oficial din istoria României. Călătoria care până atunci dura o zi întreagă cu trăsura se făcea acum în 90 de minute. La Giurgiu, mulțimea aplauda și striga „Trăiască Regele! Trăiască calea ferată!”

Elisabeta privea pe fereastră și zâmbea. Promisiunea fusese ținută. Carol reușise să-și aducă soția în București pe calea ferată, exact cum jurase. Prima linie ferată românească nu era doar o realizare tehnică – era o declarație de dragoste transformată în progres național.

De la acel moment România nu mai era o țară uitată la marginea Europei – devenise parte din rețeaua care unea continentul.

Ironia istoriei: pe această cale ferată, în 1877, tunurile și soldații români au călătorit spre Dunăre pe aceleași șine pe care cu opt ani înainte Carol și Elisabeta își făcuseră prima călătorie ca soți.

După ce în 13 decembrie/25 decembrie 1872, Gara București Nord este legată la linia căii ferate, Gara Filaret își pierde din însemnătate. În 1960 gara este dezafectată și este transformată în autobază, deși inițial s-a propus amenajarea unui muzeu.

În prezent în clădirea gării funcționează Autogara Filaret. Clădirea este declarată monument istoric.

Din Gara Filaret au plecat două garnituri; prima, denumită Trenul de onoare Michaiu Bravu, condusă de sir John Trevor Barklay, industriașul care conducea firma care a construit linia, și a doua, Trenul Dunărea, condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic de locomotivă român. La data inaugurării, linia Filaret–Giurgiu dispunea de 9 locomotive de patru tipuri diferite, construite în Marea Britanie: Sabaru, Giurgiu, Bucuresci, Argeșiu, Progresul, Dunărea, Dâmbovița, Călugăreni și Michaiu Bravu.

P.S. Ne așteptam ca Muzeul Județean de Istorie si Biblioteca județeană să marcheze ziua de 19 octombrie, o zi importantă pentru Giurgiu și pentru România, nu însă și pentru cele două instituții amintite, se pare…

Arhive