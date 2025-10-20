PODUL GIURGIU–RUSE SE ÎNCHIDE COMPLET! Traficul va fi blocat 36 de ore, la graniță, pe 4 noiembrie!

marți, octombrie 21, 2025
Circulația rutieră dintre România și Bulgaria va fi complet oprită la începutul lunii noiembrie! Autoritățile bulgare au anunțat că Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi închis total pe 4 noiembrie 2025, pentru lucrări de betonare și stabilizare a panourilor portante.

Potrivit comunicatului emis de guvernatorul interimar al regiunii Ruse, traficul auto va fi restricționat între orele 09:00 și 21:00, iar camioanele grele nu vor putea traversa de la ora 09:00 pe 4 noiembrie până la ora 21:00 pe 5 noiembrie. În tot acest interval, trecerea va fi interzisă în ambele direcții, atât din Bulgaria spre România, cât și invers.

 Motivul închiderii totale: lucrările de reconstrucție necesită eliminarea completă a vibrațiilor produse de vehicule, pentru ca procesul de turnare a betonului să se desfășoare în siguranță.

Pentru a evita aglomerația, șoferii de camioane vor putea folosi zonele de așteptare și parcările speciale din regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Iambol și Haskovo. Hărțile cu rutele alternative și spațiile de odihnă sunt deja disponibile online, anunță autoritățile bulgare.

În plus, abonamentele de rută care includ traversarea podului nu vor fi valabile pentru vehiculele de peste 3,5 tone în perioada închiderii. Șoferii care au cumpărat deja abonamente pentru acele zile sunt avertizați că nu le vor putea folosi.

În acest context, Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a transmis  un apel către conducătorii auto:„Recomandăm șoferilor să-și planifice din timp traseele și să folosească rute alternative pentru a evita blocajele la graniță. Vom colabora cu autoritățile bulgare pentru a asigura o informare constantă a participanților la trafic.

Reamintim că abonamentele de rută pot fi achiziționate cu până la 7 zile înainte de călătorie, prin site-ul Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria sau prin rețeaua partenerilor autorizați.

Atenție, șoferi! Pe 4 și 5 noiembrie, Podul Giurgiu–Ruse va fi complet închis! Planificați-vă călătoriile din timp pentru a evita ore întregi de așteptare și posibile blocaje pe drumurile alternative.

Sursa: Mediafax

