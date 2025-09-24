Școala nr. 7 din municipiu a fost comasată cu Școala nr. 1

În urma nor decizii luate la nivel local de către Inspectoratele Școlare Județene (ISJ), în baza politicilor educaționale naționale, care impun ca școlile cu un număr mic de elevi (cum ar fi sub 500) să fie comasate cu alte unități, la Giurgiu, Școala nr. 7 (aflată adiacent amfiteatrului Ion Bălănescu – foto 1) a fost comasată cu școala nr. 1 ( adiacent Bisericii Sf. Gheorghe- foto 2).
Foto 1
Foto 2
Personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ a fost astfel transferat la unitatea școlară absorbantă sau nou-înființată, elevii urmând a fi automat transferați, împreună cu activele și arhiva.
În urma dialogului avut cu conducerea Inspectoratului Școlar al județului Giurgiu, am aflat că în cazul de față, Școala nr. 7 este acum cea cu personalitate juridică, școala absorbantă, în timp ce Școala nr. 1 a devenit structură.
La Școala nr. 7 director este prof. Roșu Roxana, fiind numită acum și director adjunct al acestei școli cu personalitate juridică la care director este Stănescu Iulia, ce provine de la Școala nr. 1.
Noua componentă educațională, creată prin comasarea celor două școli amintite, numără acum peste 800 de elevi.
Acest proces de comasare vizează optimizarea resurselor și, în general, se desfășoară în perioada de înscrieri, în urma stabilirii numărului final de elevi.