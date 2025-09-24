România, în topul mondial al „bețivilor”, la nivel global, dar mult sub britanici și australieni…

România se află în clasamentul mondial al statelor cu cei mai mulți consumatori de alcool care ajung în stare de ebrietate, potrivit unui sondaj inedit realizat de Global Drug Survey (GDS), institut independent de cercetare cu sediul la Londra.
În frunte se află britanicii și scoțienii, care recunosc că au ajuns beți de 34 de ori pe an, mult peste media globală de 21. Urmează australienii (32 ori), danezii (31), finlandezii (30), americanii (27) și canadienii (26,5).
Românii au declarat o medie de 14,1 episoade de beție pe an, ceea ce plasează țara noastră pe locul 26 din 32 de state analizate, dar în fața spaniolilor, italienilor, portughezilor, argentinienilor și columbienilor – națiuni unde consumul excesiv de alcool este mult mai rar.
Cum stă România față de vecini? Polonezii, ungurii și germanii raportează mai multe episoade de beție decât românii, în timp ce rușii, surprinzător, se situează sub media globală.
Țările unde se bea cel mai puțin sunt Columbia (6,5 ori pe an), Argentina (7), Portugalia (9), Mexic (10) și Italia (12).
Regretele după beții:
Un detaliu interesant al sondajului arată că o treime dintre participanți regretă cel puțin o parte dintre episoadele de beție. Femeile regretă mai mult decât bărbații (39% vs. 30%), principalele motive fiind consumul rapid, amestecul de băuturi și anturajul nepotrivit.
Cum arată profilul „celui mai mare băutor”:
Bărbații peste 25 de ani au raportat în medie 28 de episoade de beție anual.
Femeile peste 25 de ani, în schimb, doar 12.
Doar 16% dintre respondenți au spus că nu au consumat deloc alcool în ultimul an.
Concluzia? Deși România apare în topul „bețivilor”, datele arată că românii beau mai responsabil decât mulți dintre vecinii lor europeni și rămân departe de extremele britanice sau australiene.
(Jurnal)
Foto: România TV