Acțiunile de restricționare a ridicării gunoiului celor ce nu-și plătesc taxa de habitat, vor continua în municipiu

Într-un dialog purtat cu directorul Direcției de Impozite și Taxe (DITL) Giurgiu, Laurențiu ȚINTEA (foto), acesta ne spunea că nu se pune problema restructurării personalului, cât timp Direcția pe care o conduce este încă subdimensionată.

Suntem de multă vreme așa, încadrând salariați în funcție de banii pe care i-am avut la dispoziție. Chiar dacă s-ar aplica o diminuare cu 45 %, Direcția tot ar mai avea un număr de 11 posturi vacante.

Directorul DITL Giurgiu mai preciza că măsurile aplicabile anul acesta ar aduce Primăriei Giurgiu între 800.000 și un milion de lei în plus, la Bugetul local.

Oamenii au mai început să își plătească datoriile la buget,  căci i-a speriat în timpul verii discuțiile din spațiul public cu privire la suspendarea dreptului de a conduce autoturismul dacă nu-și achită amenzile pe care le au în debit. De aceea s-au plătit amenzi, parțial, sau întregi, având în prezent cam până într-o sută de persoane care și-au stins debitele, total. Am avut o situație în care respectivii contribuabili aveau debite mai vechi de un an și au venit să și le achite din proprie inițiativă.

Întrebat dacă acțiunile începute pentru convingerea unei anumite părți a populației să își achite taxa de habitat, vor continua, directorul DITL ne-a precizat:

Noi am continuat să punem bilețele și să mergem pe teren împreună cu poliția locală și cu reprezentanții operatorului de salubritate. Unii au făcut sesizări, le-am răspuns, dar  din fericire instituțiile statului nu au considerat că ar trebui să ne sancționeze pentru acțiunile întreprinse de noi,  până în momentul de față. Ulterior trebuie spus că li s-a ridicat oamenilor gunoiul, numai că li s-a restricționat acest lucru câteva zile… Evident că vom continua să facem asta pentru că am observat că o parte din ei vin ulterior  să-și clarifice situația. Zona ce ne-a creat cele mai multe probleme a fost zona Smârda, Dunării și cea de case din spatele Pieței. Acolo  au fost cele mai vehemente, mai supărate persoane, pe situație.  Mai trebuie precizat că străzile lungi ale municipiului au și cei mai mulți contribuabili cu datorii. Bulevardul București însă predomină…La agenți economici, merge Poliția Locală, strict” – ne-a mai precizat Laurențiu Țintea, directorul DITL Giurgiu.

(Tincu Florian)

