Scenariu dramatic al  accidentului celor doi tineri loviți astăzi dimineață, de un autotren 

UP DATE. În urma anchetei desfășurate de către polițiști se pare că cei doi tineri loviți astăzi dimineață, 19 august, de un autotren, de fapt s-ar fi sinucis…
Cei doi, conform declarațiilor martorilor oculari, au sărit pur și simplu îmbrățișați în fața camionului, fiind spulberați sub roțile camionului…
Potrivit unor surse citate de Observator, conducătorul TIR-ului le-ar fi spus anchetatorilor că a văzut cum cei doi tineri s-au aruncat îmbrățișați în fața vehiculului său. Impactul a fost devastator, trupurile lor fiind atât de grav afectate încât identificarea acestora este extrem de dificilă.
Polițiștii autostrăzii au confirmat că accidentul s-a produs la kilometrul 41, pe sensul către Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici (județul Giurgiu) acolo unde un ansamblu rutier a lovit doi pietoni.
Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic, decesul celor doi fiind constatat pe loc.
Șoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările continuă pentru stabilirea identității victimelor și a circumstanțelor exacte în care a avut loc acest gest extrem, dacă acesta se confirmă și motivele care i-ar fi determinat luarea unei astfel de decizii.
Sursa: ISU Giurgiu; IPJ Giurgiu
Foto : YouTube