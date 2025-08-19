marți, august 19, 2025
Ce a rămas la Giurgiu, în urma celor 8 zile de bâlci !

O imagine sugestivă, postată de municipalitate pe facebook-ul Primăriei, arată bilanțul alimentar al agenților economici în cele 8 zile destinate Bâlciului de Sfântă Maria.  Sute de saci de gunoaie adunate cu resturi alimentare și ambalaje….

Din păcate sărbătorile orașului nu reprezintă pentru toți giurgiuvenii un prilej de  bucurie și mai ales pentru salariații desemnați să adune gunoiul lăsat vraiște, peste tot, de către cetățeni…

Deși au fost amplasate suficiente tomberoane în locuri accesibile, mare parte dintre participanți au arătat că nu le pasă cum arată orașul acoperit de  gunoaie, gândind probabil conform sintagmei  „După mine Potopul!”

Fotografiile de față sunt suficient de relevante,  sutele de kilograme de deșeuri menajere adunate de pe platoul pe care s-a  desfășurat bâlciul arătând cât de civilizați suntem!

Pe site-ul de socializare al administrației locale, în loc de acel „Vă mulțumim pentru prezența d-stră” este trecut un :”Rugăm cetățenii să devină mai responsabili cu mediul înconjurător și să respecte regulile bunului simț atunci când participă la evenimente organizate în aer liber.!”

N.B. În urma materialului nostru despre mormanele de deșeuri rămase după târgul bâlciului de Sf, Mărie, mai mulți cetățeni ne-au precizat că o parte dintre gunoaiele strânse nu le aparțineau lor, ci proveneau de la agenții economici. Oamenii spun că nu aveau cum să lase în urmă bidoane cu ulei de mașină sau materiale utilizate strict pentru curățarea tonetelor și obiectelor din inventarul comercianților.

Sursa: Primăria Giurgiu

