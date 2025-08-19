Cetățenii a două străzi din municipiu, atenționați privind staționarea neregulamentară pe pistele de biciclete, trotuare sau în dreptul indicatoarelor de interzicere a staționărilor.

În data de 19.08.2025 polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranța Rutieră au demarat o acțiune de conștientizare a conducătorilor auto, riverani ai străzilor Nicolae Grigorescu și Pictor Andreescu, în legătură cu staționările neregulamentare pe pistele de biciclete, trotuare sau în dreptul indicatoarelor de interzicere a stationarilor.

Cu acest prilej ei au înmânat fluturași, cu rol de atenționare și prevenție, privitoare la perioada următoare, când Poliția locală va aplica și amenzi pentru aceste fapte.

Conținutul fluturașului:

„Vă aducem la cunoștință că autoturismul dumneavoastră este staționat neregulamentar, iar conform art.63 din O.U.G. nr.195/20020 – Codul rutier, aceasta este o oprire voluntară mai mare de 5 minute.

Oprirea este interzisă: – pe trecerile de pietoni sau la mai puțin de 25 m înainte de acestea; – în stațiile de transport public;

– pe trotuar;

– în zona de acțiune a indicatorului “Oprirea interzisă”;

– pe pistele obligatorii pentru pietoni și / sau bicicliști ori pe benzile rezervate unor categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

Pentru oprirea neregulamentară amenda este de 2-3 puncte amendă, adică 405 – 637,5 lei, iar pentru staționare neregulamentară amenda este de 4-5 puncte amendă, adică 810 – 1012,5 lei.

Vă rugăm să respectați aceste prevederi legale. Poliția locală va acționa în perioada următoare în această zonă, luând masurile legale ce se impun.

Mulțumim conducătorilor auto care respectă marcajele și indicatoarele rutiere.”

Sursa: Poliția locală Giurgiu