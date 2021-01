Câteva zeci de persoane, profesori și părinți ai unor elevi de la școala din Malu Spart – Bolintin Vale, au ieșit în stradă, duminică, pentru a protesta față de schimbarea din funcție a directoarei scolii, care este cumnata fostului senator PSD Niculae Bădălău.



Directoarea susține că a fost schimbată pe criterii politice, pentru că nu este înregimentată și nu a „mers în campanie electorală cu nicio formațiune politică și mai ales cu PNL-ul”. Polițiștii au amendat cinci persoane pentru că nu au respectat normele prevăzute în Legea 55 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.



„La data de 10 ianuarie a.c, în jurul orei 10.00, polițiștii Poliției Orașului Bolintin Vale au constatat că în localitatea Malu Spart, din orașul Bolintin Vale, aproximativ 25 de persoane, cadre didactice și părinți ai elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Malu Spart, organizați în grupuri de patru – cinci persoane, se aflau în fața unității de învățământ. Aceștia își exprimau susținerea față de fostul director al unității de învățământ, căruia i-a expirat contractul managerial, acesta fiind și motivul pentru care persoanele s-au prezentat la sediul școlii”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, citat de ziare.com. Ca urmare a verificărilor efectuate de polițiști, cinci persoane au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea prevederilor legii 55.

Directoarea școlii, Raluca Geantă, conduce unitatea de învățământ de opt ani și recent i-a expirat contractul de management. Femeia, care este cumnata fostului senator Niculae Bădălău, susține că a fost schimbată din funcție pe criterii politice.Părinții care au mers la protestul de duminică amenință că nu își vor trimite copiii la școală dacă nu se va reveni asupra deciziei privind schimbarea Ralucăi Geantă din funcția de director al școlii din Malu Spart.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean

Contactați pentru un punct de vedere cu acuzațiile aduse de directorul școlii din Malu Spart, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu au precizat:

„În data de 9 ianuarie 2021 a încetat contractul de management încheiat în baza promovării concursului de ocupare a posturilor de director în sesiunea 2016, fiind numit prin detașare, în interesul învățământului, până la data organizării unui concurs dar nu mai târziu de 31 august 2021. Directorul interimar al școlii din Malu Spart este acum un cadru didactic al școlii, profesor cu gradul didactic 1”, au precizat reprezentanții ISJ Giurgiu.

Referindu-se la aspectul legat de amenințarea părinților legat de faptul că este posibil ca, în cazul în care nu se revine asupra deciziei, să nu își mai lase copiii la școală, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au precizat că acest lucru este inadmisibil, și ilegal, nefiind în concordanță cu nicio prevedere legislativă legată de sistemul de învățământ.

Și liberalii din Bolintin Vale au luat atitudine…

Organizatia PNL Bolintin Vale a negat acuzațiile directoarei Școlii din Malu Spart, într-un comunicat citat de aktual24.ro.

„Am constatat cu indignare încercările conducerii Școlii Gimnaziale Malu-Spart de manipulare a opiniei publice, folosind canale mass-media și părinți din localitate. Pentru că o numire de director pare să se transforme în război politic, avem următoarele precizări:

– Mandatul actualei conduceri a școlii a expirat la finalul acestei săptămâni, aceasta este o informație publică.

– Numirea noului director intră exclusiv în atribuțiile Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu. Avem toată încrederea că va fi nominalizat un bun profesionist.

– Niciun membru al PNL Bolintin Vale nu va prelua funcția de Director al Școlii Gimnaziale Malu-Spart.

Mai mult decât atât, avem convingerea că indiferent de opțiunile politice ale oricărui cadru didactic sau director, școala trebuie să rămână un templu al obiectivismului, un loc în care se derulează doar activități educative. Faptul că sunt numiți noi directori, că se oferă șansa altor cadre didactice de a conduce unități de învățământ nu ar trebui să fie subiect de scandal politic. Însă, nu este deloc surprinzător, ținând cont de faptul că doamna director a depășit în mod repetat cadrul etic al funcției sale, de-a lungul mandatelor la conducerea școlii din Malu Spart, fiind un agitator politic înflăcărat al PSD. Am primit, de mai multe ori, informații de la părinți amenințați și șantajați pentru a sprijini PSD. Nu ar fi exclus ca și o parte dintre părinții care au fost astăzi (n.r. duminică, 10 ianuarie 2021) la așa-zisul protest să fi fost chiar intimidați sau forțați să facă acest gest. Este genul de politică a pumnului în gură marca PSD – Bădălău.

Pentru informarea corectă a opiniei publice, vă mai aducem la cunoștință două detalii care completează peisajul de ansamblu: doamna director a acestei școli este fost consilier PSD și chiar cumnata baronului roșu Bădălău. Mai mult, printre persoanele care au ieșit public să o susțină au fost viceprimarul PSD și un consilier județean PSD.

În mod evident, se încearcă o presiune publică tipică acestui partid toxic, care are ca scop schimbarea deciziei inspectoratului sau intimidarea persoanelor implicate în proces. Bătălia politică este doar în scenariul lor și sunt singurii disperați de această luptă pentru putere. Îi propunem doamnei director să nu mai menționeze numele PNL și să utilizeze timpul dedicat acestor conspirații și presiuni mult mai util, respectiv pentru pregătirea temeinică a concursului ce va fi organizat de Ministerul Educației, pentru această poziție pe care și-o dorește cu atât patos”, au mentionat liberalii.

(Jurnal)