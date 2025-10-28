SC APA Service SA Giurgiu: De la “apa de la Dumnezeu” la apa de la robinet

Factorii principali care influențează prețul apei potabile:
Mulți clienți ai Apa Service Giurgiu se plâng că prețul apei potabile este foarte mare. Unii sunt de părere că apa ar trebui să fie gratis, pentru că “este de la Dumnezeu”. Dacă apa este un dat, ei bine, acest dat nu este bun de consumat, pentru că ne poate îmbolnăvi, chiar grav.
Mai întâi spunem că apele subterane și supraterane sunt administrate de Administrația Națională „Apele Române”. Operatorii de apă cumpăra apa de la Apele Române, o extrage din forajele pe care le administrează, o pompează, o tratează, îi face analize, o pompează spre robinetele consumatorilor, apoi apa folosită este preluată prin sistemul de canalizare, transportată în stațile de epurare unde este epurată prin procedee complexe și foarte costisitoare, este analizată în laboratoare și apoi ajunge în emisar, curată, ecologică. Deci, lucrurile sunt mai complexe și trebuie nuanțate, ceea ce și facem.
Iată câțiva dintre factorii principali care influențează prețul apei potabile:
Costurile de producție:
o Aceasta include costurile pentru captarea apei (din surse naturale, râuri, lacuri etc.), tratarea apei (filtrare, purificare) și transportul acesteia către consumatori.
o De asemenea, se iau în considerare costurile de întreținere a instalațiilor și a echipamentelor necesare procesului de tratare.
Costurile de distribuție:
o Costurile pentru infrastructura de distribuție (rețele de conducte, stații de pompare, etc.) sunt un alt factor important. Aceste costuri sunt adesea mari, mai ales în zonele urbane extinse sau în zonele izolate.
Costurile administrative și de operare:
o Aici includem salariile angajaților, costurile de întreținere a echipamentului, cheltuielile generale de operare și alte cheltuieli administrative.
Reglementările guvernamentale și reglementările de mediu:
o Legislația privind protecția mediului, reglementările de calitate a apei și tarifele impuse de autoritățile locale sau naționale pot influența prețul apei.
o De asemenea, guvernele pot subvenționa costurile apei pentru a face aceasta mai accesibilă pentru cetățeni, ceea ce poate reduce prețul plătit de consumatori. Acest lucru nu este valabil in România, unde la pretul de producție a apei se adaugă si TVA 11% (+21% TVA la canalizare).
Cerințele de conservare a apei și politica de preț progresiv:
o În unele locuri, prețul apei poate fi stabilit în funcție de consumul individual. De exemplu, există tarife care se majorează pe măsură ce consumul de apă crește, pentru a încuraja economisirea resurselor.
Costurile de tratare a apei uzate:
o După ce apa este folosită, trebuie tratată pentru a o putea returna în mediu sau pentru a fi reutilizată, iar acest proces presupune costuri suplimentare.
Cu un alt prilej vom oferi informații despre pierderile de apă.