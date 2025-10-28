marți, octombrie 28, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Fostul cinematograf „București”, din municipiul Giurgiu, va deveni sală de restaurant și spectacole. Vezi cine este investitorul care va reabilita clădirea…

Fostul cinematograf „București”, din municipiul Giurgiu, va deveni sală de restaurant și spectacole. Vezi cine este investitorul care va reabilita clădirea…

Jurnal
-
0
Fostul cinematograf „București”, din municipiul Giurgiu, va deveni sală de restaurant și spectacole. Vezi cine este investitorul care va reabilita clădirea…

O veste  bună pentru giurgiuveni. Societatea „Dana V SRL”, prin administratorul ei, Vochină Marin,  a solicitat în luna iulie a acestui an un certificat de urbanism pentru „reabilitarea, modernizarea  și refuncționarea clădirii cinematograf și transformarea ei în sală de spectacole și restaurant.

Ne referim, evident,  la clădirea  fostului cinematograf București din strada Mircea cel Bătrân, nr. 16, care de mulți ani stătea părăsită și care acum  se află într-o înaintată stare de degradare .

Sala de care amintim are o suprafață de 913 mp, ce  vor fi transformați în cea mai nouă sală de spectacole și evenimente din municipiul Giurgiu. Felicitări antreprenorului care a avut curajul de a reface un loc ce era extrem de iubit și de frecventat de către giurgiuveni, astăzi persoane de vârsta a treia.

(Florian Tincu)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
15.3 ° C
15.3 °
15.3 °
57 %
7.8kmh
96 %
mar
15 °
mie
19 °
J
18 °
vin
19 °
S
20 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com