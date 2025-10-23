joi, octombrie 23, 2025
Sâmbătă la Giurgiu se sărbătorește Ziua Armatei. Programul manifestării!

Sâmbătă la Giurgiu se sărbătorește Ziua Armatei. Programul manifestării!

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR DEDICATE ZILEI DE SÂMBĂTĂ,             25 OCTOMBRIE 2025 –  ZIUA ARMATEI ROMÂNE

Peste tot în țară, Ziua Armatei – 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din localitățile importante ale României, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.

La Giurgiu, manifestările dedicate acestui eveniment va avea următorul program :

Locul desfăşurării evenimentului: – Cimitirul Smârda – Monumentul Eroilor  .

Ora: 1000 – 1005  Primirea oficialităţilor cu marşul de întâmpinare.

1005 – 1010 Intonarea Imnului Naţional – Fanfara Centrului Cultural  „Ion Vinea”.

 1010 – 1020Ceremonial religios susținut de un sobor de preoți la Monumentul Eroilor din Cimitirul Smârda.

1020 – 1030Prezentarea alocuțiunii privind semnificația Zilei de 25 octombrie – prezintă comandantul Garnizoanei Giurgiu.

1030 – 1100Depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul Smârda

Administrator public,                                      Comandantul Garnizoanei Giurgiu,

  Olteanu Marius                                           Lt.col. Florinel Grigore  

