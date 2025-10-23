Sâmbătă la Giurgiu se sărbătorește Ziua Armatei. Programul manifestării!

Peste tot în țară, Ziua Armatei – 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din localitățile importante ale României, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.