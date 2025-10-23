Camera Deputaților a adoptat proiectul privind serviciul militar voluntar. Tinerii între 18 și 35 de ani vor putea deveni „soldați în termen”, pe bază de voluntariat

Deputații au votat miercuri, cu o largă majoritate, proiectul de lege care instituie cadrul legal pentru serviciul militar voluntar pe timp de pace. Inițiativa a fost adoptată cu 263 de voturi „pentru”, 11 „împotrivă” și 13 abțineri.
Potrivit actului normativ, România va introduce conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”, o formă de pregătire militară pe bază de voluntariat, destinată cetățenilor români – bărbați și femei – cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat alte forme ale serviciului militar.
Programul constă într-o pregătire militară de bază cu durata de până la 4 luni, în cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale (MApN).
Beneficiile participanților
Pe durata programului, participanții vor beneficia gratuit de:
cazare, echipament și hrană,
asistență medicală și medicamente,
precum și de o soldă lunară corespunzătoare funcției de soldat.
La finalul celor patru luni de pregătire, voluntarii vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute, conform valorilor folosite la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Ulterior, aceștia vor fi luați în evidența centrelor militare și introduși în rezerva operațională a Armatei României.
Inițiativa legislativă vine în contextul tensiunilor crescute de la granița estică a NATO și al eforturilor României de a-și consolida capacitățile de apărare și rezervele umane.
Prin acest program, autoritățile speră să atragă tineri interesați de o experiență militară reală, fără reintroducerea conscripției obligatorii.
După adoptarea în Camera Deputaților, proiectul va merge la Senat, care are rolul de for decizional. Dacă va fi aprobat, România va face un pas important în direcția modernizării sistemului de pregătire militară și a creării unei rezerve active, formate din cetățeni voluntari.
(Jurnal)