DAJ Giurgiu: Peste 2000 de solicitări, în județul Giurgiu, pentru despăgubirea provocată de seceta pedologică!

Dorind să aflăm care sunt etapele de parcurs pentru solicitarea despăgubirilor la terenurile afectate de secetă pedologică, în județul Giurgiu și care este stadiul acestor proceduri, am stat de vorbă cu Petra Ochișor, directorul Direcției Agricole a Județului (DAJ) Giurgiu.
Foto: Petra OCHIȘOR – director DAJ Giurgiu
„În această perioadă, la nivelul Direcției Agricole a Județului Giurgiu se lucrează la centralizarea și prelucrarea datelor din procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de seceta pedologică la culturile agricole înființate în primăvară. Asta pentru că până la data de 15 octombrie, la culturile agricole înființate în primăvară s-au putut depune de către fermieri înștiințări la nivelul primăriilor, urmând ca după ce se centralizează – în cele 48 de ore de la înștiințare – Primăria urmează să facă un raport operativ și să-l înainteze la Prefectură și respectiv la Direcția Agricolă. Ulterior Direcția Agricolă întocmește o situație centralizatoare și se transmite pentru a se constitui comisia, prin ordin de Prefect” – ne spunea directorul DAJ Giurgiu.
„Comisia verifică, adică merge la Primărie, în baza raportului operativ, ia la cunoștință de notificări, întocmește procesul verbal pentru fiecare beneficiar / fermier care a depus înștiințarea, documentul se înregistrează la Primărie, se semnează de către membrii comisiei constituite prin ordin de Prefect și ulterior președintele comitetului local pentru Situații de Urgență , respectiv primarul, își asumă, prin semnătură, în baza verificărilor făcute, procesul verbal, care în original i se înmânează fermierului și totodată câte o copie, fiecărui membru al comisiei.
În funcție de gradul de afectare, ce trebuie să fie de peste 30 % (afectare pedologică), pentru ca să poată fi luată în calcul… Se completează anexa 5 și anexa 6, adică centralizarea pe culturi, pe grad de afectare și pe fiecare localitate, se analizează grupul de suport tehnic care este stabilit prin ordin de Prefect și se înaintează către Centrul operativ, după ce avem semnătura președintelui Comitetului județean…
Problema este că încă nu putem vorbi de sume, în sensul că acest lucru poate fi posibil doar după ce se face o centralizare la nivel de țară… Procedura este destul de laborioasă, un act normativ ce trebuie format, fundamentat și ulterior, după ce este aprobat, publicat în Monitorul Oficial.
În urma atribuțiilor stabilite de legislație, Ministerul Agriculturii este cel care inițiază actul normativ. Dar până la 30 noiembrie, inclusiv, sunt întocmite aceste situații, procesele verbale și toate etapele pe care le aminteam anterior. Ele se transmit la Minister și acesta, în funcție de fiecare situație, pe fiecare județ, este necesară procedura de înștiințare a comisiei UE , pentru că acesta este un regulament care în baza reglementărilor din 13 octombrie 2025, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, poate asigura un aviz, un acord, o aprobare pentru a se stabili un sprijin financiar de urgență pentru sectoarele cu activitate agricolă, din mai multe țări.
Pentru că regulamentul actual, nr.1308 din 2013 al Parlamentului European stabilește această procedură de avizare pentru aceste fenomene meteo nefavorabile și situații climatice deosebite. În consecință se acordă un sprijin financiar pentru despăgubirea sau sprijinirea fermierilor care au culturi afectate de secetă pedologică sau de înghețuri, cum am avut – de exemplu – în sectorul de pomicultură.”
Întrebată dacă în județul Giurgiu au fost mulți cei ce au solicitat aceste despăgubiri, directorul DAJ , Petra Ochișor, ne-a spus:
„Avem foarte multe rapoarte operative, Ele sunt pe UAT și cuprind suprafețele și cultura. Numai în momentul în care ajungi la comisia de la nivelul Primăriei iei legătura direct cu înștiințarea. Persoanele fizice sau persoanele juridice, prima dată merg și fac înștiințarea la primării. Avem în jur de două mii și ceva de solicitări…Ca număr de înștiințări cred că se apropie de cel de anul trecut, dar în ceea ce privește gradul de afectare există o diferență față de anul 2024…Mai puțin căci , chiar dacă a fost secetă pedologică unii au irigat , au fost și câteva perioade când am beneficiat de ploi, față de alte județe. Și de aceea la cultura de floarea soarelui și la porumb culturile au fost ajutate, spre deosebire de cele din județe aflate în zonele limitrofe…” ne mai spunea directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor.
(Florian Tincu)