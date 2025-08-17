Sâmbătă, 16 august , la Oinacu , a continuat acțiunea de sterilizare GRATUITĂ a câinilor (VIDEO + Foto)

Sâmbătă, 16 august, la Oinacu a avut loc o nouă acțiune de sterilizare gratuită a câinilor, organizată cu sprijinul medicilor veterinari și al autorităților locale.
Scopul inițiativei este reducerea numărului de animale fără stăpân și prevenirea abandonului, o problemă tot mai prezentă în comunitățile din județ.
Locuitorii din Oinacu și din satele învecinate au răspuns pozitiv apelului, aducând la sterilizare atât câini de rasă comună, cât și metiși. Acțiunea s-a desfășurat pe tot parcursul zilei, în condiții de siguranță și gratuitate, pentru a încuraja cât mai mulți proprietari să își aducă animalele.