duminică, august 17, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Mitocanii orașului și-au făcut „sediu” pe o bancă a unui bloc de pe Bulevardul Mihai Viteazu!

Mitocanii orașului și-au făcut „sediu” pe o bancă a unui bloc de pe Bulevardul Mihai Viteazu!

Jurnal
-
0
Mitocanii orașului și-au făcut „sediu” pe o bancă a unui bloc de pe Bulevardul Mihai Viteazu!

Mare mizerie, mare în fața blocului 611, de pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Giurgiu.

”În fiecare noapte, vin tineri care stau pe băncile instalate, fumează, beau , iar la plecare lasă în urma lor ambalaje, sticle și zeci de chiștoace, deși tomberonul se află  la doar 5 metri distanță de ei…” – ne scrie un locuitor al blocului…

Conform imaginilor primite de cotidianul nostru se observă cum dimineața, imaginea acestui loc descris, poate fi definit ca o „rușine locală”, porțiunea din fața blocului, destinată odihnei și recreerii, fiind transformată – după cum observați în fotografie –  într-un grotesc tomberon de gunoi! ,  ne mai scriu locatarii blocului mai sus numit.

Rog autoritățile locale să intervină cu patrule mai dese, iar vecinii care observă aceleași lucruri, să semnaleze și ei. Avem nevoie de curățenie și respect în spațiul comun.  Nu e greu să păstrăm curățenia – trebuie doar să ne pese” – ne mai solicită cu responsabilitate civică unul dintre cetățenii ce locuiesc în această zonă.

Iată un subiect ce ar trebui tratat cu multă seriozitate de către cei ce pot lua măsuri pentru revenirea la normalitate, în special Poliția Locală ce ar putea pune sub supraveghere zoana pentru perioada următoare, aplicând sancțiuni celor ce confundă domeniul public cu privata lor de acasă.

 (Cityzen)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
26.7 ° C
26.7 °
26.7 °
27 %
2.6kmh
2 %
D
27 °
lun
34 °
mar
31 °
mie
34 °
J
38 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com