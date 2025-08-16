Prof. Ion Ghimpețeanu, este primul Prefect de Giurgiu care face demersuri pentru amenajarea legală a plajei de la Gostinu!

Așa cum afirmam într-un articol recent al cotidianului nostru, județul și municipiul Giurgiu este un mediu al contradicțiilor în sensul în care, deși suntem un oraș situat pe malul Dunării, nu avem niciun ștrad al Municipalității și nicio plajă amenajată, un aspect grav care de ani buni a dus la pierderea de vieți omenești.
Pornind de la această realitate, prefectul județului, prof. Ion Ghimpețeanu ne-a oferit informații importante despre viitorul plajei de la Gostinu, pe raza căruia în ultima perioadă s-au consumat câteva mari tragedii, prin înecul mai multor persoane.
„Pe data de 22 iulie acolo și-au pierdut viața doi tineri, pe o plajă neamenajată, neautorizată și care a prezentat și prezintă în continuare un risc major pentru toți cei ce se încumetă să se scalde în apele Dunării, pe acea zonă” – spunea prefectul Județului.
”…A doua zi după această dramă m-am întâlnit cu familiile victimelor, situație fără precedent, extrem de dureroasă pentru ei și pentru mine. Locul acela este extrem de periculos. După consumarea evenimentului tragic, am convocat toate structurile care pot fi implicate în acest caz, ne-am așezat la masă și am convenit la un plan operațional astfel încât, pe termen scurt să încercăm să diminuăm din aceste riscuri majore.
Ca aceea plajă să fie utilizată în mod legal, ar fi trebuit să fie concesionată…Apele Române deține la acest moment terenul, plaja fiind în curs de obținere a cărții funciare, după ce a intabulat terenul respectiv și acum urmează să încheie demersurile legale, prin emiterea cărții funciare.
Unul dintre cei trei agenți economici și-a manifestat interesul de a concesiona această zonă. Am ținut permanent legătura cu conducerea Apelor Române- Sucursala Giurgiu , care au declarat că deja s-a încheiat un protocol, cu firma respectivă, urmând să aibă loc licitația și ulterior închirierea, în zona respectivă, conform legii. Concesionarea înseamnă să ai un cadru legal, să poți amenaja, să oferi condiții igienico-sanitare, să fie balizate zonele periculoase , amplasate panouri de avertizare, salvamari etc.
Sintagma conform căreia ”PREFECTUL A ÎNCHIS PLAJA”, nu este corectă, întrucât prefectul dorește evitarea unor alte tragedii… Să spunem stop pierderilor de vieți omenești, ca cetățenii să facă plajă în condiții decente din punct de vedere sanitar și în siguranță, să mă asigur că se respectă legislația .
Un alt aspect important constă în faptul că odată plaja concesionată , ea devine obiectiv turistic și atunci, raportându-ne la Legea 58 din Codul Silvic, devine clar că în momentul în care obiectivul turistic este dat spre folosință, drumul de acces este liber către acel obiectiv turistic. În momentul de față acolo este amplasată o barieră tocmai pentru a întări faptul că plaja nu este accesibilă.
La Art. 58 din Legea 331, este inserat că accesul public în fondul forestier național, cu vehicule sau cu alte mijloace, este interzis .
Practic Ocolul Silvic a pus acea barieră. După concesionare și implicit după parcurgerea și respectarea tuturor etapelor impuse de lege pentru respectarea condițiilor igenico-sanitare, dar și de siguranță, inclusiv cu prezența unor salvamari, cetățenii vor putea să folosească plaja în condiții de normalitate.
Nu dorim să închidem acea plajă pentru a ne asigura liniștea, întrucât această închidere ar atrage după sine mutarea pericolului în alte zone, unde tinerii ar identifica locuri de scăldat la fel de periculoase și neamenajate. Dorim să intrăm în legalitate și să oferim oamenilor condițiile unei plaje sigure din multe puncte de vedere, mai ales din punct de vedere igenico-sanitare.
Să nu omitem faptul că în toată această perioadă în care plaja a funcționat ca un loc comercial și de recreere, acolo nu au existat nici măcar toalete, deși agenții economici prezenți, comercializau diverse produse ” – mai menționa în expunerea sa, prefectul județului, prof. Ion Ghimpețeanu.
Concluzionând, este prima oară, când, după mulți ani, un prefect își dorește să salveze vieți, la propriu, oprind temporar un loc al morții, al mizeriei, al ilegalităților de tot felul pentru a intra în legalitate, pentru ca instituții ca Ocolul Silvic, Apele Române și celelalte organe de stat să facă demersurile impuse de lege pentru ca acea plajă să devină una sigură și civilizată.
Felicitându-l pentru acest demers, pe prefectul județului, nu putem să nu ne întrebăm însă, cum au stat aceste instituții, în ilegalitate, atâția ani, cum acei agenți economici ce își desfășurau activitatea comercială pe acea plajă nu au fost deranjați de nimeni și cu cine oare au încheiat contracte? Cum aceste instituții, până la convocarea PREFECTULUI, nu au avut nicio inițiativă, deși erau în atribuțiunile lor să facă ceva…Cum DSP-ul, Protecția Consumatorului și alte instituții implicate, au stat cu mâinile încrucișate într-o totală nepăsare?
Așteptăm un răspuns concret din partea acestora, deși nu credem că cineva va avea curajul să-și facă „mea culpa”, fără să găsească niște argumente penibile, ca de fiecare dată, aruncând cu siguranță pisica în curtea altora.