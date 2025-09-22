S-a prelungit termenul de înscriere în platforma REGES – ON LINE

luni, septembrie 22, 2025
La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Guvernul a aprobat prin Ordonanța nr. 46/19.09.2025, art. IV,prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, de la data de 30 septembrie 2025, până la data de 31 decembrie 2025, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art.11 alin.(1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – REGES-ONLINE, respectiv:

-termenul în care angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma REGES-ONLINE;

-termenul în care angajatorii trebuie să completeze și să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017.

Toți angajatorii sunt invitați să finalizeze înrolarea în REGES Online până la sfârșitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit.

REGES-ONLINE este o aplicație web specializată în gestionarea eficientă a salariaților, conform prevederilor Codului Muncii, oferind angajatorilor o platformă centralizată pentru administrarea informațiilor referitoare la personalul angajat. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot înregistra, actualiza și monitoriza rapid datele salariaților, respectând cerințele legale privind evidența contractelor de muncă și a modificărilor aferente. REGES-ONLINE permite organizarea completă și în siguranță a datelor, contribuind astfel la optimizarea proceselor administrative și la asigurarea conformității cu legislația muncii.

Trecerea la REGES-ONLINE nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

Angajatori au obligația să se înregistreze fără întârziere în REGES-ONLINE, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării.

Utilizarea REGES-ONLINE simplifică activitatea angajatorilor, crește transparența și oferă o gestionare modernă și sigură a relațiilor de muncă.

ITM Giurgiu

