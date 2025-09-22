FOTBAL. Liga a IV-a , seria Sud: Rezultate/ Meciurile etapei viitoare / Clasament după etapa a doua a turului

luni, septembrie 22, 2025
Sâmbătă, 20 septembrie, pe stadioanele din județul Giurgiu, s-au jucat meciurile pentru etapa a 2-a din Liga a IV-a, Seria Sud.În această rundă s-au marcat nu mai puțin de 28 de goluri, în cele 6 meciuri disputate.

Fotbaliști de la Victoria Adunați Copăceni, le-a dat o „onorabilă” bătaie echipei MV Călugăreni, scor, 6-0. Echipa din Adunații Copăceni este de departe cea mai galonată echipă din județ.

Astfel pe stadionul din Adunații Copăceni, valoarea și experiența echipei și-au spus cuvântul. După două etape formația din Adunații Copăceni, se află  pe primul locul în campionatul Ligii a IV-a, în seria Sud,  acumulațnd 6 puncte.

Golurile gazdeloe au fost  marcate de Ionuț Marin ( hattrick), Valeriu Vrabie, Antonio Tarantoc și Matei Dincă,  câte unul.

Academicienii din Slobozia au mai înregistrat o înfrângere la scor, de data aceasta, în deplasare,  la Vărăști. Cel mai spectaculos duel al rundei s-a jucat însă la Comana, unde gazdele de la  Gloria au cedat în fața celor de la  CS Mihai Bravu cu 3-5.

La Oinacu, Dunărea din localitate nu a reuşit să reziste în faţa formaţiei Dunărea Găujani  care s-a impus cu 6-0. Nou-promovatele,  Viitorul Hulubești și AS Sărișoara au dat-o la pace, pe terenul din Hulubești    (1-1).

Liga  IV-a / Rezultatele etapei a 2-a, Seria Sud

 Adunații Copăceni-M. V. Călugăreni    6-0

Giganții  Vărăști- Academia Slobozia   6-0

Gloria Comana-CS Mihai Bravu           3-5

Viitotul Hulubești-  AS Sărișoara          1-1

Dunărea Oinacu  –  Dunărea Găujani   6-0

Clasamentul Ligii a IV-a. Seria Sud:

1.AFC Victoria Adunații Copăceni           2 2 0 0  13 0 6p
2.ACS Dunărea Găujani                         2 2 0 0  12 1 6p
3.CS Mihai Bravu                                    2 2 0 0  10 2 6p
4.CS Giganții Vărăști                               2 2 0 0   8 1 6p
5.ACS VIITORUL Hulubești                     2 1 0 1   5 7 3p
6.ACS Gloria Coman                               2 1 0 1   4 6 3p
7.AS M. V. Călugăreni                              2 1 0 1   3 6 3p
8.AS Viitorul Băneasa                              2 0 1 1    2 3 1p
9.CS Energia Remuș                               2 0 1 1    1 6 1p
10.AS Scărișoara                                     2 0 0 2    2 6 0p
11.AS Dunărea Oinacu                            2 0 0 2    0 9 0p
12.ACS Academia Slobozia                     2 0 0 2   0 13 0p
Etapa viitoare, sâmbătă, 27 septembrie 2025:

M. V. Călugăreni – Giganții Vărăști

Academia Slobozia- Energia Remuș

Viitorul Băneasa- Gloria Comana

CS Mihai  Bravu- Viitorul Hulubești

AS Scărișoara -Dunărea Găujani

Victoria Adunașii Copăceni -Dunărea Oinacu

 

(Costel Spînu)

