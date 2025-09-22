FOTBAL. Liga a IV-a , seria Sud: Rezultate/ Meciurile etapei viitoare / Clasament după etapa a doua a turului

Sâmbătă, 20 septembrie, pe stadioanele din județul Giurgiu, s-au jucat meciurile pentru etapa a 2-a din Liga a IV-a, Seria Sud.În această rundă s-au marcat nu mai puțin de 28 de goluri, în cele 6 meciuri disputate.
Fotbaliști de la Victoria Adunați Copăceni, le-a dat o „onorabilă” bătaie echipei MV Călugăreni, scor, 6-0. Echipa din Adunații Copăceni este de departe cea mai galonată echipă din județ.
Astfel pe stadionul din Adunații Copăceni, valoarea și experiența echipei și-au spus cuvântul. După două etape formația din Adunații Copăceni, se află pe primul locul în campionatul Ligii a IV-a, în seria Sud, acumulațnd 6 puncte.
Golurile gazdeloe au fost marcate de Ionuț Marin ( hattrick), Valeriu Vrabie, Antonio Tarantoc și Matei Dincă, câte unul.
Academicienii din Slobozia au mai înregistrat o înfrângere la scor, de data aceasta, în deplasare, la Vărăști. Cel mai spectaculos duel al rundei s-a jucat însă la Comana, unde gazdele de la Gloria au cedat în fața celor de la CS Mihai Bravu cu 3-5.
La Oinacu, Dunărea din localitate nu a reuşit să reziste în faţa formaţiei Dunărea Găujani care s-a impus cu 6-0. Nou-promovatele, Viitorul Hulubești și AS Sărișoara au dat-o la pace, pe terenul din Hulubești (1-1).
Liga IV-a / Rezultatele etapei a 2-a, Seria Sud
Adunații Copăceni-M. V. Călugăreni 6-0
Giganții Vărăști- Academia Slobozia 6-0
Gloria Comana-CS Mihai Bravu 3-5
Viitotul Hulubești- AS Sărișoara 1-1
Dunărea Oinacu – Dunărea Găujani 6-0
Clasamentul Ligii a IV-a. Seria Sud:
1.AFC Victoria Adunații Copăceni 2 2 0 0 13 0 6p
2.ACS Dunărea Găujani 2 2 0 0 12 1 6p
3.CS Mihai Bravu 2 2 0 0 10 2 6p
4.CS Giganții Vărăști 2 2 0 0 8 1 6p
5.ACS VIITORUL Hulubești 2 1 0 1 5 7 3p
6.ACS Gloria Coman 2 1 0 1 4 6 3p
7.AS M. V. Călugăreni 2 1 0 1 3 6 3p
8.AS Viitorul Băneasa 2 0 1 1 2 3 1p
9.CS Energia Remuș 2 0 1 1 1 6 1p
10.AS Scărișoara 2 0 0 2 2 6 0p
11.AS Dunărea Oinacu 2 0 0 2 0 9 0p
12.ACS Academia Slobozia 2 0 0 2 0 13 0p
Etapa viitoare, sâmbătă, 27 septembrie 2025:
M. V. Călugăreni – Giganții Vărăști
Academia Slobozia- Energia Remuș
Viitorul Băneasa- Gloria Comana
CS Mihai Bravu- Viitorul Hulubești
AS Scărișoara -Dunărea Găujani
Victoria Adunașii Copăceni -Dunărea Oinacu