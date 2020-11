Recent, în media apărea știrea conform căreia de la 1 ianuarie 2021 voucherele de vacanță nu vor mai fi oferite salariaților…Vestea bună este că, după cum declară consilierul pe probleme economice al premierului Orban, ele se vor acorda și în anul viitor.

„Am avut şi sectoare economice pe care nu am putut să le ajutăm atât de mult pe cât am fi vrut să le ajutăm, în zona HoReCa în special. Am prelungit voucherele de vacanţă. Menţinem voucherele de vacanţă. Este un ‘fake news’ aruncat în spaţiul public că nu le vom menţine. Nu este adevărat!”, a afirmat consilierul premierului. El a mai spus că sunt discutate și pregătite şi alte instrumente pentru scheme de ajutor de stat destinate industriei HoReCa. Potrivit consilierului, acest sector va mai fi încă o perioadă afectat din motive de pandemie, scrie Agerpres.

Voucherele de vacanţă sunt acordate atât personalului din sectorul privat, cât şi celui din sectorul public pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.

