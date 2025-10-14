Accident grav pe DN5, la Daia, azi dimineață: patru persoane rănite după impactul dintre un microbuz și o autoutilitară!

Coșmarul accidentelor pare că nu mai are sfârșit pentru giurgiuveni. Astăzi dimineață a avut loc un nou accident, soldat cu patru victime, pe Drumul Național 5, în afara localității Daia.
O autoutilitară și un microbuz care transporta persoane s-au ciocnit violent pe sensul de mers spre Giurgiu, după ce, potrivit martorilor, unul dintre șoferi nu ar fi păstrat distanța regulamentară în trafic.
La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, patru ambulanțe SAJ și echipaje ale Poliției Rutiere.
În microbuz se aflau șapte pasageri, iar în urma impactului, trei femei și șoferul au fost răniți. Victimele, cu vârste cuprinse între 53 și 64 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Giurgiu.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar polițiștii au testat ambii conducători auto cu aparatul etilotest – rezultatele fiind negative.
Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.