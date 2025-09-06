România livrează energie ieftină pentru Moldova, în timp ce românii plătesc facturi uriașe…!Suntem o țară care exportă bunăstare și importă sărăcie.

România trăiește, din nou, paradoxul care îi face pe mulți cetățeni să se întrebe dacă nu cumva sunt simple piese într-un joc geopolitic în care propria lor bunăstare contează cel mai puțin.
Pe de o parte, pensionarii și familiile vulnerabile din țară sunt sufocați de facturi uriașe la energie electrică, cu tarife care depășesc cu mult puterea lor de cumpărare, pe de altă parte, România furnizează energie electrică Republicii Moldova la tarife preferențiale ( doar 400 de lei/MWh), în condițiile în care pe piața internă consumatorii casnici și IMM-urile plătesc mult mai mult.
Este un gest de solidaritate regională? Poate. Dar cât de justificat este să îți lași propriii cetățeni să se descurce cu prețuri insuportabile, în timp ce oferi altora energie ieftină?
Dar hai să vedem care sunt cifrele reale. Peste 60% din consumul Republicii Moldova este acoperit prin exporturile României. Aproximativ 30% din această energie a fost livrată la tariful preferențial de 400 lei/MWh, adică un preț de dumping pentru piața locală. Furnizorii au fost chiar „perlele coroanei” energetice românești – Nuclearelectrica și Hidroelectrica, companii de stat care ar trebui, în mod normal, să susțină economia națională și pe consumatorii români.
În consecință, întrebarea care se ridică este: de ce românii plătesc cel mai scump curent produs de aceleași companii care exportă energie ieftină?
Nu contestăm importanța sprijinirii Republicii Moldova într-un context geopolitic complicat, dar acest sprijin nu ar trebui să se facă pe spinarea românilor deja împovărați de taxe și scăderi ale veniturilor. Statul român însă a ales cea mai comodă soluție: să ofere resurse vitale în afara granițelor, la prețuri mici, în timp ce propriul popor plătește tarife care pun în pericol traiul de zi cu zi.
Este o formă de dublu standard: companiile de stat pot vinde ieftin în afară, dar în interiorul țării românii sunt lăsați pradă pieței și „ajutați” doar prin plafonări temporare și artificiale.
În loc de Concluzie…
România riscă să devină o țară care exportă bunăstare și importă sărăcie. Fără o strategie clară prin care statul să protejeze în primul rând consumatorul intern, sacrificiul „solidarității” energetice nu va fi privit decât ca o nedreptate cruntă de către populație.
Guvernul are datoria să răspundă totodată la întrebarea simplă: de ce pensionarul român plătește mai mult pentru curent decât consumatorul din Republica Moldova?