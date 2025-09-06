FOTBAL. „Dunărea Giurgiu” a remizat, 2-2, într-o deplasare grea la marea rivală, „CSM Alexandria”!

Vineri, 5 septembrie 2025, în uvertura etapei a doua a Ligii a III-a, seria a 5-a, reprezentanta județului Giurgiu, „SCM Dunărea 2020 Giurgiu” a remizat, 2-2 (la pauză 2-1 pentru gazde), în deplasare, cu „CSM Alexandria” , la capătul unui meci în care rezultatul a fost unul echitabil. Partida a fost una disputată,cu răsturnări de scor…
Oaspeții au fost cei care au deschis scorul în minutul 3, prin Bălțat apoi au fos egalați în minutul 19 prin Cosmin Costea. Cu trei minute înainte de finalul primei reprize Andrei Matei, a adus în avantaj echipa gazdă. În minutul 64, juniorul Marin Andrei, a stabilit scorul final, de 2-2.
În acest meci antrenorul giurgiuvean Bogdan Argeș Vintilă a trecut pe raportul de arbitraj nu mai puțin de 12 juniori (născuți 2007, 2008 și 2009), din care 4 titulari, iar pe parcursul jocului au mai fost folosiți încă 4 juniori.
Tinerii fotbaliști giurgiuveni încheie astfel etapa a doua din deplasare fără înfrângere: SCM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2-2 (2-1).
În etapa următoare, Dunărea va primi pe teren propriu, vizita nou-promovatei CSL Nanov (jud. Teleorman).
CSM ALEXANDRIA: Cristică – Gău, Andrei Matei, Edi Sârbu, David Albeanu, Sindilă, Cosmin Costea, Edi Rusu, Luca Mitrică, Ionut Tăbărana, Manuel Cristea.
DUNĂREA GIURGIU: Stanciu – Anghel, Florescu, Coman, Andrei Marin, Bălțat, Irimia, Lobonț, Cazacu, Constantin, Mănăilă
Au mai jucat:Neacșu,Tabarcea,M.Darius,Căvescu. Antrenor:Bogdan Argeș Vintilă.
Meciul a fost arbitrat de o brigadă de arbitri cu Moțan Mihai (Târgovişte – Dâmboviţa) la centru, ajutat de asistenții: Vlase Daniel ( Galaţi) și Bedreaga Razvan (Galaţi). Obs. arbitri: Ezaru Marian (Craiova – Dolj).