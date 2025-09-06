Tragedie pe șosea între Cosoba și Brezoaele: un motociclist și-a pierdut viața, un șofer rănit

Un grav accident rutier s-a produs în această după-amiază pe drumul dintre localitățile Cosoba (Giurgiu) și Brezoaele (Dâmbovița), în urma căruia un motociclist și-a pierdut viața, iar un tânăr șofer a fost rănit.
În coliziune au fost implicate un autoturism și o motocicletă. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, Gărzii de Intervenție Răcari, Gărzii Potlogi și Detașamentului Titu (ISU Dâmbovița), cu două autospeciale de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMURD și trei ambulanțe SAJ, alături de echipaje ale poliției.
Potrivit salvatorilor, motociclistul a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.
Conducătorul autoturismului a fost rănit și transportat de urgență la un spital din Capitală.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, iar cazul a rămas în atenția poliției, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii tragediei.
Autoritățile reamintesc că responsabilitatea în trafic salvează vieți și fac apel la conducători să circule cu prudență, pentru siguranța lor și a celor dragi.
Sursa: ISU Giurgiu