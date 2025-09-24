Deputat Marian MINA: „Giurgiu sărbătorește 622 de ani de istorie!”

Astăzi, Giurgiu sărbătorește 622 de ani de istorie. Privesc în urmă cu recunoștință și înainte cu hotărâre. Sunt deputat de Giurgiu, fost președinte al Consiliului Județean și, înainte de toate, fiu al acestui oraș care ne-a dat identitate.

Giurgiu a fost mereu o poartă între timpuri, un oraș al curajului, al muncii și al speranțelor. Străzile lui păstrează povești scrise cu sudoare și nădejde, iar clădirile și locurile încărcate de amintiri spun povestea oamenilor care au iubit și apărat acest oraș.

Din păcate, în ultimii ani, Giurgiu a fost adus la pământ. Orașul care odinioară strălucea prin poziția sa strategică și prin istoria sa glorioasă a fost lăsat în urmă: investiții întârziate, infrastructură neîngrijită, șanse pierdute pentru comunitate.

Nu ne împăcăm însă cu trecutul pierdut. Nostalgia nu este scuză pentru resemnare, ci combustibil pentru viitor. Respectul pentru istorie ne obligă la fapte. Astăzi reafirm că voi lupta întotdeauna pentru un Giurgiu modern, curat, sigur și prosper: pentru locuri de muncă, pentru infrastructură care să lege comunitățile noastre, pentru educație și sănătate la standardele pe care le merită oamenii noștri.

Îi chem pe toți giurgiuvenii, indiferent de opțiuni politice, să fim uniți în ceea ce contează cu adevărat: viitorul comunității noastre. Să redăm orașului mândria pe care o merită.

La 622 de ani, Giurgiu ne vorbește din trecut despre curaj, demnitate și rezistență.

Împreună, putem scrie următorul capitol al istoriei orașului nostru. Să nu lăsăm ca Giurgiu să fie doar o amintire, ci un simbol viu al curajului, al muncii și al demnității. Pentru trecutul care ne-a format, pentru prezentul care ne obligă și pentru viitorul pe care îl merităm, să ridicăm Giurgiu și să-l facem mai puternic decât a fost vreodată.