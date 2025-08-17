duminică, august 17, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate România…aglomerată! ( Vezi VIDEO)

România…aglomerată! ( Vezi VIDEO)

Jurnal
-
0
România…aglomerată! ( Vezi VIDEO)

Iată cum s-a desfășurat traficul pe Transfăgărășan ( Video 1) în zilele microvacanței de Sf. Mărie, dar și pe drumul spre mare (Video 2).

Și atenție, precizăm că  românii sunt în plină perioadă de… austeritate!

@valerut_secundar

Pe Transfăgărășan

♬ sunet original – VALERUȚ 🤠

                                           Video 1

(Apasă pe Transfăgărășan pentru a vizualiza dacă nu se deschide din prima….)

@columna.tv

Bara la bară pe A2 Constanța–București! E criză sau nu e criză? A2 Constanța–București, plină ochi! Trafic intens, aglomerație, mers bara la bară… dar e oare asta normal pentru sezonul estival sau e prea mult? 💬 E criză sau nu e criză? Au sau nu au românii bani? 📍 Filmare din mijlocul acțiunii, pe sensul spre București, cu sute de mașini la coadă. #A2 #ConstantaBucuresti #trafic #aglomeratie #vara2025 #baralabara #autostradaA2 #weekendtraffic #plecarelamare #romaniainmiscare #drumexpress #criza #bani

♬ sunet original – 🔹B.U.G – MAFIA 🔹

                                     Video 2

 

VREMEA

Giurgiu
cer senin
26.7 ° C
26.7 °
26.7 °
27 %
2.6kmh
2 %
D
27 °
lun
34 °
mar
31 °
mie
34 °
J
38 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com