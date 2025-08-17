România…aglomerată! ( Vezi VIDEO)

Bara la bară pe A2 Constanța–București! E criză sau nu e criză? A2 Constanța–București, plină ochi! Trafic intens, aglomerație, mers bara la bară… dar e oare asta normal pentru sezonul estival sau e prea mult? 💬 E criză sau nu e criză? Au sau nu au românii bani? 📍 Filmare din mijlocul acțiunii, pe sensul spre București, cu sute de mașini la coadă. #A2 #ConstantaBucuresti #trafic #aglomeratie #vara2025 #baralabara #autostradaA2 #weekendtraffic #plecarelamare #romaniainmiscare #drumexpress #criza #bani

♬ sunet original – 🔹B.U.G – MAFIA 🔹