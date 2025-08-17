Șase autovehicule implicate într-un accident produs astăzi după amiază, în care au fost rănite 4 persoane…

Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier ce s-a produs, în această după-amiază, pe DN 6. În eveniment au fost implicate cinci autoturisme și o autoutilitară.

Accidentul s-a produs pe DN 6, în zona localităţii Gorneni din judeţul Giurgiu, unde cinci autoturisme şi o autoutilitară s-au ciocnit. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, trei SAJ și poliția.

Este vorba despre două femei, cu vârste de 57 şi 72 de ani, şi doi bărbaţi de 60 şi 74 de ani. Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la un spital din Capitală, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

Sursa: ISU Giurgiu