„Rețeaua șpăgilor” din ANAF, destructurată de DNA! Inspector antifraudă reținut, alți trei sub control judiciar. Sume uriașe cerute pentru a „închide ochii” la evaziune!

marți, noiembrie 4, 2025
 DNA lovește în inspectorii care făceau bani din controale fiscale!

Lovitură de proporții dată de procurorii DNA în interiorul ANAF! Un inspector antifraudă a fost reținut pentru luare de mită, iar alți trei colegi ai săi au fost plasați sub control judiciar, împreună cu mai mulți oameni de afaceri.

Anchetatorii vorbesc despre o rețea bine organizată de șpăgi, care funcționa de luni bune în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, sumele pretinse de inspectorii corupți pentru a trece cu vederea nereguli grave în firme controlate variau între 5.000 de euro și 75.000 de lei.
Dosarul a fost lucrat în mare discreție timp de mai multe luni, iar în tot acest timp anchetatorii au organizat cinci flagrante, care au dus la confirmarea faptelor de corupție. Altfel spus, cei care trebuiau să ne apere împotriva abuzurilor și evaziunii, au fost cei care le-au comis!

Inspector ANAF reținut, alți trei sunt sub control judiciar

În centrul anchetei se află Marius-Eduard Marin, inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București – ANAF, reținut de DNA pentru luare de mită.

Totodată, alți trei inspectori antifraudă au fost puși sub control judiciar:

  • Bogdan Istrati – acuzat de trafic de influență și dare de mită,

  • Costică Aurică – acuzat de luare de mită,

  • Valentin-George Ionescu – acuzat de complicitate la dare de mită.

De asemenea, măsura controlului judiciar a fost dispusă și pentru patru administratori ai unor societăți comerciale, doi dintre aceștia fiind acuzați de cumpărare de influență, iar ceilalți doi de dare de mită, precum și pentru o persoană fără calitate specială, cercetată pentru complicitate la dare de mită.

 Mita – moneda corupției în controalele fiscale

Potrivit DNA, inspectorii antifraudă au cerut bani pentru a „aranja” rezultatele controalelor fiscale, închizând ochii la neregulile depistate în schimbul unor sume consistente.
Este vorba despre o rețea care funcționa în interiorul ANAF și care, în schimbul unor sume de bani, se asigura că anumite societăți comerciale scapă de sancțiuni”, arată surse judiciare.

Surse apropiate anchetei afirmă că acest dosar a fost bine instrumentat, cu o documentare amplă și cinci flagrante reușite, desfășurate pe parcursul mai multor luni.

Dosarul este gestionat de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, aflată sub conducerea procurorului Ionuț Ardeleanu, cel care coordonează una dintre cele mai active structuri ale DNA în ultimii ani.

Ironia este amară: inspectorii care trebuiau să combată evaziunea fiscală ajunseseră ei înșiși parte din corupție. Lovitura dată de DNA confirmă, încă o dată, că „flagelul șpăgii” nu ocolește nici instituțiile care ar trebui să vegheze la respectarea legii.

Sursa: Lumea Justiției

