„Rețeaua șpăgilor” din ANAF, destructurată de DNA! Inspector antifraudă reținut, alți trei sub control judiciar. Sume uriașe cerute pentru a „închide ochii” la evaziune!

DNA lovește în inspectorii care făceau bani din controale fiscale!
Lovitură de proporții dată de procurorii DNA în interiorul ANAF! Un inspector antifraudă a fost reținut pentru luare de mită, iar alți trei colegi ai săi au fost plasați sub control judiciar, împreună cu mai mulți oameni de afaceri.
Anchetatorii vorbesc despre o rețea bine organizată de șpăgi, care funcționa de luni bune în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București.
Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, sumele pretinse de inspectorii corupți pentru a trece cu vederea nereguli grave în firme controlate variau între 5.000 de euro și 75.000 de lei.
Dosarul a fost lucrat în mare discreție timp de mai multe luni, iar în tot acest timp anchetatorii au organizat cinci flagrante, care au dus la confirmarea faptelor de corupție. Altfel spus, cei care trebuiau să ne apere împotriva abuzurilor și evaziunii, au fost cei care le-au comis!
Inspector ANAF reținut, alți trei sunt sub control judiciar
În centrul anchetei se află Marius-Eduard Marin, inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București – ANAF, reținut de DNA pentru luare de mită.
Totodată, alți trei inspectori antifraudă au fost puși sub control judiciar:
Bogdan Istrati – acuzat de trafic de influență și dare de mită,
Costică Aurică – acuzat de luare de mită,
Valentin-George Ionescu – acuzat de complicitate la dare de mită.