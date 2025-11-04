Programul Teatrului „Tudor Vianu” în săptămâna 3- 9 noiembrie- 2025

Miercuri, 5 noiembrie, Sala Mare, ora 10.30, spectacol ”Alice” Joi, 6 noiembrie, Sala Mare, ora 10.00, spectacol ”Alice” adaptare după Lewis Carroll Regie, adaptare și coregrafie: Ioana Macarie Scenografie: Raluca Alexandru

ora 10:30 – 11:30

Sala Dem Rădulescu ***** Povestea lui Lewis Carroll,“Alice în Țara minunilor”, prinde viață pe scenă într-o adaptare surprinzătoare sub semnătura Ioanei Macarie: „Alice”, noul spectacol ce își face loc în repertoriul teatrului Tudor Vianu, aduce împreună teatrul și dansul într-o poveste pentru toate vârstele. Spectacolul vorbește despre imaginație, curaj și despre universul interior al celor care privesc lumea altfel. Cu ajutorul cuvintelor, dar și al mișcării, „Alice” transformă călătoria eroinei prin Țara Minunilor într-o experiență vizuală pe care o pot trăi deopotrivă copii și adulți. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Anca Pascu, Robert Poiană, Flavius Grușcă, Mădălina Borș, Georgiana Vrațiu, Vlad Bînzoiu, Evelyn Marcu și Ștefan Liță. ––––––––––––––––––––––––––––– „Vineri 13” „Vineri 13” este o comedie de Jean-Pierre Martinez

vineri, 7 noiembrie – 2025, ora 19:00 – 20:30 Sala Radu Panamarenco

*****

Uneori, viața se joacă cu noi…iar în seara de „Vineri 13” totul este posibil. „Vineri 13” este o comedie semnată de dramaturgul francez Jean-Pierre Martinez și regizată de Miruna Hriscu, un spectacol savuros despre noroc, ghinion și ironia destinului. Andrei (Ștefan Liță) și Cristina (Anca Pascu) pregătesc o cină liniștită între prieteni, dar seara ia o întorsătură neașteptată când Natalia (Delia Hriscu-Badea) sosește singură și devastată cu vestea că avionul soțului ei s-a prăbușit în mare. În timp ce urmăresc știrile încercând să afle dacă există supraviețuitori, gazdele primesc o altă veste incredibilă: au câștigat marele premiu la loteria specială de vineri 13! Cum să te bucuri de norocul tău atunci când cineva de lângă tine trece printr-o tragedie? Cum să-ți păstrezi calmul când o simplă cină se transformă într-un carusel de emoții și coincidențe incredibile?…

––––––––––––––––––––––––––––––-