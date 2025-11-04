Operațiunea „JUPITER”: Mascații au descins în Galați! Giurgiuveni înșelați prin WhatsApp, prejudiciu de 150.000 lei!

marți, noiembrie 4, 2025
Jurnal giurgiuvean
Dimineață cu percheziții și mascați în acțiune! Polițiștii giurgiuveni, coordonați de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au descins astăzi, 4 noiembrie, în județul Galați, în cadrul operațiunii „JUPITER”, vizând o rețea de escroci care ar fi înșelat mai mulți giurgiuveni prin intermediul aplicației WhatsApp.

Anchetatorii spun că suspecții au contactat victimele dându-se drept prieteni sau rude apropiate și, sub diverse pretexte, le-au solicitat sume importante de bani, pe care oamenii le-au transferat fără să bănuiască înșelătoria.

În total, nouă percheziții au fost efectuate în această dimineață la domiciliile suspecților din județul Galați.
Din probele adunate până acum, reiese că între februarie și octombrie 2025, aceștia ar fi înșelat mai multe persoane din județul Giurgiu, folosind tehnici de manipulare digitală și fals informatic.

Prejudiciul total se ridică la aproximativ 150.000 de lei, bani obținuți prin înșelăciune de la oameni care au avut încredere în „mesajele” venite de la persoane ce păreau apropiate.

Operațiunea a fost desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul polițiștilor din IPJ Giurgiu, IPJ Galați și al Jandarmeriei Galați.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, pentru documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Poliția avertizează:

Autoritățile atrag atenția cetățenilor să manifeste prudență sporită atunci când primesc mesaje prin aplicații de tip chat, în care li se cer bani, chiar dacă expeditorii par a fi rude, prieteni sau cunoștințe.
Verificați mereu identitatea persoanei înainte de a face orice transfer bancar sau de a trimite date personale”, recomandă polițiștii.

