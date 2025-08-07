Incendiu la Valea Bujorului: Intervenție promptă a pompierilor giurgiuveni

Pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu au intervenit ieri după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Valea Bujorului. La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere, iar echipajul a constatat că focul cuprinsese aproximativ 100 de baloți de paie și un nuc aflat în apropierea focarului.
Datorită reacției rapide și eficiente, incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp, prevenindu-se astfel extinderea flăcărilor la casa de locuit și la proprietățile învecinate. Prin intervenția salvatorilor, au fost evitate pagube materiale considerabile.
Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise, fără respectarea normelor de siguranță.
Recomandări pentru prevenirea incendiilor
Pentru a preveni astfel de evenimente nedorite, reprezentanții ISU Giurgiu reamintesc cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:
Evitați utilizarea focului deschis în apropierea materialelor combustibile sau a locuințelor;
Nu lăsați focul nesupravegheat și asigurați-vă că este complet stins după utilizare;
Nu permiteți accesul copiilor la surse de foc;
Respectați legislația privind arderea vegetației uscate.
De asemenea, pompierii atrag atenția că arderea necontrolată a deșeurilor vegetale poate avea consecințe grave asupra vieții, bunurilor materiale și mediului înconjurător.
Informații utile despre comportamentul adecvat în situații de urgență pot fi consultate pe platforma națională de pregătire pentru situații de urgență – www.fiipregatit.ro – sau în aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.
Sursa: ISU Giurgiu