„ACS Ionuț Mitrea, între giganții sportului românesc – performanță istorică pentru clubul de Kempo, giurgiuvean”

Giurgiu scrie istorie în sport prin ACS Ionuț Mitrea! Clubul de arte marțiale (KEMPO) a fost inclus în Anuarul Sportului 2024 și ocupă un loc de prestigiu: poziția 18 din 532 de unități sportive cu rezultate la competițiile internaționale oficiale.
Această clasare nu este doar o cifră pe o listă, ci o confirmare a muncii, ambiției și disciplinei sportivilor care, an de an, duc numele Giurgiului pe podiumurile naționale și internaționale. ACS Ionuț Mitrea a demonstrat că poate concura umăr la umăr cu cele mai mari cluburi din România, păstrându-și constanța în performanță și consolidându-și statutul de cel mai puternic club sportiv din județ.
De altfel, la Gala Sportului Giurgiuvean, ACS Ionuț Mitrea este abonat la trofeele de „Sportivul anului” și „Clubul anului”, premii care vin ca o recunoaștere firească a rezultatelor de excepție obținute de sportivi și antrenori.
Într-un județ unde sportul se zbate adesea între lipsa resurselor și indiferența autorităților, ACS Ionuț Mitrea arată ce înseamnă pasiunea, seriozitatea și profesionalismul. Locul 18 nu este doar o performanță istorică, ci și un semnal clar: atunci când există viziune și perseverență, sportul giurgiuvean poate urca pe cele mai înalte culmi.
ACS Ionuț Mitrea nu este doar un club. Este simbolul unei generații de sportivi care refuză să renunțe, indiferent de obstacole.
Rezultatele sportivilor noștri nu sunt o excepție, aceștia aducând an de an clubul cât mai sus în top.
2018- Club Sportiv Ionut Mitrea pe locul 20 din 407 cluburi sportive naționale participante la competiții internaționale oficiale.
2019 – Club Sportiv Ionut Mitrea pe locul 20 din 406 cluburi sportive naționale participante la competiții internaționale oficiale.
2021 – Club Sportiv Ionut Mitrea pe locul 24 din 387 de cluburi sportive naționale participante la competiții internaționale oficiale.
2022 – Club Sportiv Ionut Mitrea pe locul 12 din 443 de cluburi sportive naționale participante la competiții internaționale oficiale.
2023 – Club Sportiv Ionut Mitrea pe locul 36 din 529 de cluburi sportive naționale participante la competiții internaționale oficiale.
Kempō Karate sau numai Kempō, cunoscut de asemenea sub varianta de Kempo sau Kento (Kanji 拳法), este numele câtorva arte marțiale Japoneze, care s-a dezvoltat pe la mijlocul secolului XX printre altele din arta de luptă a călugărilor chinezi Shaolin („Quan-Fa” sau Kung-Fu) și descendentul acestei arte marțiale pe insula Okinawa, Karate-Do.
