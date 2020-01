Potrivit giurgiupesurse.ro, decizia a fost motivată prin conflictele, unele dintre ele devenite publice, dintre persoanele cu funcţii de conducere în cadrul PNL Giurgiu. Întrebat fiind de către cei prezenţi dacă este adevărată informaţia, tot mai vehiculată în ultimul timp în spaţiul public, că deputatul Toma Petcu o să vină preşedinte la PNL Giurgiu, Dan Motreanu a negat vehement.

Acesta a prezentat trei variante pentru stabilirea preşedintelui organizaţiei judeţene: desemnarea unui preşedinte interimar din interiorul organizației, alegeri interne sau numirea unui preşedinte de către conducerea centrală a partidului.

Deși aceeași publicație anunța că interimar ar putea fi un apropiat al președintelui PNL, Ludovic Orban, contactat telefonic de către reporterii „Jurnal giurgiuvean”, Dan Motreanu a declarat:

„Așa cum se știe, am fost numit președinte interimar, inițial până la alegerile europarlamentare, apoi mi s-a prelungit interimatul până la alegerile prezidențiale. În tot acest interval de timp, alături de ceilalți liberali giurgiuveni, am adus organizația de la circa 10 – 11% (cât avea, anul trecut, în martie, în sondaje, partidul la Giurgiu), la aproape 22% la alegerile europarlamentare și la 31% la primul tur al prezidențialelor. Am stabilizat PNL-ul la Giurgiu, creând, astfel, posibilitatea consolidării organizației în vederea alegerilor locale și parlamentare de anul acesta. Așa cum vă spuneam, la mine a fost vorba despre un interimat și, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu ceilalți membri din conducerea centrală a partidului, avem cele trei variante de conducere: numirea unui alt președinte interimar, alegeri sau numirea unui interimar din interiorul organizației. Deși îmi doresc să avem alegeri pentru noua conducere județeană, se pare că vom avea, totuși, numiri de interimari. Mi-ar face plăcere dacă ar continua, la conducerea partidului la nivel de județ, să fie două persoane care au muncit enorm la alegerile prezidențiale: prim-vicepreședintele Alexandru Andrei și secretarul general Florian Velicu. Așa mi se pare să fie cel mai normal, până la urmă!”, a mai declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, europarlamentarul Dan Motreanu.

Totodată, liderul – încă – organizației județene a PNL Giurgiu, spunea că va rămâne atașat municipiului și județului care l-a „adoptat” în ultimul an de zile, întrucât în perioada următoare își va deschide cabinetul de europarlamentar în centrul orașului.

(Jurnal)