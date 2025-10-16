Poliția a pus capăt „bătăii de joc” a operatorului de transport ce-i ducea pe navetiștii din Florești Stoenești, în Capitală.

Cu câteva zile în urmă publicam un material în care arătam modul nefiresc în care sunt transportați călătorii din Florești Stoenești de către o societate de transport ce avea obligația contractuală de a duce și a aduce călătorii spre și dinspre București, acasă, în comună.
Cetățenii din Florești- Stoenești, care fac naveta în Capitală au sesizat de nenumărate ori condițiile precare de transport, bătaia de joc a acestora, dar totul părea degeaba.
Șoferii microbuzelor ce aparțin – se pare – aceluiași operator care și cu alte ocazii a creat probleme călătorilor, au fost în continuare înghesuiți câte 40 de persoane, în mașini de doar 18 locuri, și de multe ori – așa cum scriau unii pasageri în comentariile lor postate pe facebook – nici măcar nu catadicseau să dea bilete…
De data aceasta însă, în urma anunțului făcut de primarul comunei, Constantin Dumitru, ce era dispus să ducă el, cu mașina sa personală cetățenii la locul de muncă, dar și a sesizărilor cetățenilor din localitate, a presei, Poliția Giurgiu a dispus câteva controale în urma cărora s-au confirmat toate cele reclamate : faptul că o parte din microbuze aveau inspecția tehnică expirată, condițiile neconforme de călătorie, parbrize fisurate, călători înghesuiți, trasee și orare nerespectate etc.
Acum așteptăm ca firma să-și remedieze comportamentul față de călători și totul să revină la normal, iar operatorul de transport să plătească neplăcerile create cetățenilor din Florești Stoenești sau măcar să-și ceară scuze, explicându-i-se că dacă va continua în felul acesta va avea oricând ocazia de a i se ridica licența…
( Jurnal)