Refuz de mită la graniță! Polițist de frontieră din Giurgiu, erou al integrității – un turc a încercat să-l cumpere cu 1.000 de euro pentru a trece trei migranți ascunși în rezervorul TIR-ului!

Un gest de corectitudine exemplară a salvat onoarea uniformei la granița României!
Un polițist de frontieră din Giurgiu a refuzat o mită grasă de 1.000 de euro, oferită de un șofer turc care încerca să treacă ilegal frontiera împreună cu trei migranți ascunși într-un loc șocant — rezervorul de carburant al TIR-ului!
Incidentul s-a petrecut pe 28 septembrie, în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, iar ancheta s-a finalizat acum cu trimiterea în judecată a cetățeanului turc pentru infracțiunea de dare de mită, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
Migranți ascunși în rezervorul TIR-ului!
Potrivit anchetatorilor, șoferul turc conducea un autocamion pe ruta Turcia–România și a fost oprit pentru control de rutină. În urma verificărilor, polițiștii au făcut o descoperire de film:
în interiorul rezervorului de carburant al TIR-ului se aflau trei cetățeni arabi, fără documente legale de călătorie, ascunși într-un compartiment special amenajat.
Realizând că fapta sa urma să fie încadrată drept trafic de migranți, conducătorul auto a recurs la corupție – mai întâi oferind 600 de euro unuia dintre polițiștii de frontieră, apoi, văzând că refuzul era ferm, a plusat cu încă 480 de euro.
Flagrant reușit
Polițistul de frontieră a refuzat banii pe loc, iar întreaga scenă a fost înregistrată de camera body-cam din dotare.
Fără să ezite, agentul a sesizat imediat ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, care au organizat constatarea în flagrant a infracțiunii de corupție.
„Întreaga activitate a fost documentată audio-video, iar polițistul a acționat exemplar, refuzând mita și respectând procedura legală”,
au transmis surse judiciare apropiate anchetei.
Procurorii au finalizat rapid cercetările, iar cetățeanul turc a fost trimis în judecată pentru dare de mită, riscând o pedeapsă cu închisoarea. Migranții descoperiți în rezervor au fost predați autorităților competente, iar ancheta privind rețeaua de trafic de persoane continuă.
Polițistul – exemplu de integritate în uniformă
Cazul scoate în evidență profesionalismul și integritatea polițiștilor de frontieră din Giurgiu, care se confruntă zilnic cu tentative de corupție venite din partea traficanților de migranți sau contrabandiștilor.
„Gestul agentului arată că România are oameni onești în uniformă, care aleg legea în locul banilor murdari. Este o lecție de demnitate pentru toți”, spun reprezentanții DGA.
Într-un context în care corupția la frontieră a fost adesea un subiect delicat, acest caz demonstrează că integritatea nu este o excepție, ci o valoare care se respectă.
Polițistul din Giurgiu a ales onoarea în locul câștigului facil, iar refuzul său de a ceda în fața mitei arată că România are încă oameni care nu se vând – nici măcar pentru o mie de euro!