Deputat Marian MINA: Astăzi, alături de noul preşedinte Sorin Grindeanu și de echipa sa – tânără, unită şi performantă – pornim într-o nouă etapă: una a încrederii, a solidarității și a reconstrucției.

„Uniți pentru #români . Puternici, dar împreună! Alături de colegii mei din Organizaţia #PSD Giurgiu şi de alţi peste 3.000 de social-democraţi din toată ţara am participat, astăzi, la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, în cadrul căruia a fost aleasă noua echipă de conducere.

Astăzi, alături de noul preşedinte Sorin Grindeanu și de echipa sa – tânără, unită şi performantă – pornim într-o nouă etapă: una a încrederii, a solidarității și a reconstrucției.

Este timpul ca PSD să fie, din nou, forța care unește și construiește. Suntem hotărâți să scriem împreună un nou capitol – unul al unității, al curajului și al reîntoarcerii la oameni.

Pentru că #PSD rămâne partidul tuturor românilor – al celor care muncesc, al familiilor care cred în stabilitate și echitate, al celor care nu renunță la speranță.

Felicitări și mult succes, Sorin Grindeanu!