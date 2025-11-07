vineri, noiembrie 7, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Deputat Marian MINA: Astăzi, alături de noul preşedinte Sorin Grindeanu și de echipa sa – tânără, unită şi performantă – pornim într-o nouă etapă: una a încrederii, a solidarității și a reconstrucției.

Deputat Marian MINA: Astăzi, alături de noul preşedinte Sorin Grindeanu și de echipa sa – tânără, unită şi performantă – pornim într-o nouă etapă: una a încrederii, a solidarității și a reconstrucției.

Jurnal
-
0
Deputat Marian MINA: Astăzi, alături de noul preşedinte Sorin Grindeanu și de echipa sa – tânără, unită şi performantă – pornim într-o nouă etapă: una a încrederii, a solidarității și a reconstrucției.

Uniți pentru #români. Puternici, dar împreună!

Alături de colegii mei din Organizaţia #PSD Giurgiu şi de alţi peste 3.000 de social-democraţi din toată ţara am participat, astăzi, la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, în cadrul căruia a fost aleasă noua echipă de conducere.

Astăzi, alături de noul preşedinte Sorin Grindeanu și de echipa sa – tânără, unită şi performantă – pornim într-o nouă etapă: una a încrederii, a solidarității și a reconstrucției.
Este timpul ca PSD să fie, din nou, forța care unește și construiește. Suntem hotărâți să scriem împreună un nou capitol – unul al unității, al curajului și al reîntoarcerii la oameni.
Pentru că #PSD rămâne partidul tuturor românilor – al celor care muncesc, al familiilor care cred în stabilitate și echitate, al celor care nu renunță la speranță.
                    Felicitări și mult succes, Sorin Grindeanu!

     PSD – Pentru oameni. Pentru #Giurgiu. Pentru România!”

Deputat Marian MINA

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
10.1 ° C
10.1 °
10.1 °
92 %
4.7kmh
100 %
vin
10 °
S
19 °
D
18 °
lun
17 °
mar
15 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com