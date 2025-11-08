Astăzi sărbătorim pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, călăuzele sufletelor spre Rai. Patronii spirituali ai Jandarmeriei Române.

Astăzi, 8 noiembrie, în calendarul ortodox sunt sărbătoriți Sfinții Mihail și Gavriil. Este prima sărbătoare cu cruce roșie din calendarul ortodox pe luna noiembrie.

Sfinții Mihail și Gavriil sunt totodată patronii spirituali ai Jandarmeriei Române, deoarece ambii conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului. Biserica cinstește Soborul Sfinților Mihail și Gavriil an de an pe data de 8 noiembrie.

Cine sunt acești Arhangheli…

Pe seama sfântului Mihail se pune călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi protecţia specială a poporului lui Israel. Îi scoate din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în luptă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi îl eliberează din închisoare pe Sfantul Apostol Petru.

Arhangelul Mihail – căpetenia oștilor cerești

Conform Scripturii, toţi morţii vor ieşi din morminte la glasul trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail.

Arhanghelul Mihail este considerat căpetenia oştilor cereşti-îngereşti, acela care, la sfârşitul lumii, va lupta cu diavolul şi despre care se spune că nu stă în Rai decât în Vinerea Mare şi de Paşti, în restul timpului fiind în misiune pe pământ.

Gavriil- Arhanghelul bunelor vestiri

Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu” sau „Dumnezeu este puterea mea”. Numele său conţine concentrat vestea că Dumnezeu se va face bărbat, că va asuma firea omenească.

Gavriil este arhanghelul bunelor vestiri. El a vestit lui Ioachim şi Anei, că o vor avea pe Maria, deşi erau bătrâni.

De asemenea, Arhanghelul Gavriil a vestit-o pe Fecioara Maria că îl va naşte pe Iisus, Gavriil a rostit cel dintâi numele lui Isus Hristos şi l-a înştiinţat pe Zaharia de naşterea fiului lui, Înaintemergatorului, Ioan Botezătorul, a vestit păstorilor că în Bethelem s-a născut Mesia.

În folclorul românesc, Sfântul Mihail este asociat cu moartea și lumea de dincolo. Se spune că el este cel care ia sufletele oamenilor, stând la căpătâiul bolnavilor – la cap, dacă aceștia vor muri, sau la picioare, dacă vor trăi. De asemenea, se crede că Sf. Mihail este cel care cântărește sufletele oamenilor după moarte, cu o balanță de aur.

Cui trebuie să îi spui la mulți ani de Mihail și Gavriil. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt prăznuiți în fiecare an pe data de 8 noiembrie, iar în calendarul bisericesc, astăzi este ultima sărbătoare cu cruce roșie înainte de a începe Postul Crăciunului 2024. Cele mai întâlnite nume sărbătorite sunt Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela, însă sunt celebrate astăzi, pe 8 noiembrie, și persoanele care poartă nume derivate ale Sfinților Mihail și Gavriil precum: Mihail, Mihăilă; Mihăiță, Mihuț; Mișu, Mișa; Mihalache, Mihalcea; Mihnea, Mihu; Mihalcea, Michi; Gavrilă, Gabi; Găbiță, Găbița.

Peste un milion de români își serbează astăzi onomastica…