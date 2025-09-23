Contract semnat pentru cel mai mare proiect de infrastructură din Giurgiu: 24 de milioane de lei pentru reabilitarea străzilor

marți, septembrie 23, 2025
Municipiul Giurgiu se pregătește pentru unul dintre cele mai ample proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere. Săptămâna trecută a fost semnat contractul de lucrări pentru proiectul „Reabilitare bulevarde, străzi, alei carosabile, zona II în municipiul Giurgiu”, finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Potrivit documentului, lucrările vor începe la jumătatea lunii octombrie și vizează reabilitarea unui număr impresionant de artere – de la bulevarde și străzi importante, până la ulițe și fundături din cartierele orașului. Printre acestea se numără:

  • Bd. Decebal – Bd. Daciei (inclusiv străzi adiacente precum Argedava, Ierusalim 3000, Decebal, Toporași și multe altele din cartierul cu același nume);

  • Bd. Mihai Viteazu (tronsonul dintre intersecția cu Bd. București și cea cu Bd. CFR);

  • Șoseaua Alexandriei (între sensul giratoriu de lângă Parcul Elevilor și bariera Alexandriei);

  • Străzile 23 August, Uzinei și Tineretului (zona magazinului Andy).

Primele lucrări, pe șoseaua Alexandriei, str. Uzinei și str. 23 August

Conform planului de execuție, primele zone unde vor intra utilajele sunt șoseaua Alexandriei, strada Uzinei și strada 23 August.

Valoarea totală a contractului se ridică la aproximativ 24 de milioane de lei, TVA inclus, iar termenul de finalizare este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere.

Promisiunea constructorului

Executantul lucrărilor, compania Mida Drum Construct, a dat asigurări că proiectul se va încadra în grafic și că se vor depune toate eforturile pentru a reduce la minimum disconfortul creat cetățenilor de utilaje și lucrările de reabilitare.

Prin acest proiect, administrația locală urmărește să ofere giurgiuvenilor o infrastructură rutieră modernă și sigură, menită să îmbunătățească mobilitatea urbană și calitatea vieții.

Sursa: Primaria Municipiului Giurgiu 

