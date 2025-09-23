Pompierii din Teleorman și Giurgiu au luptat împreună cu flăcările: 95 de hectare de livezi și vii, mistuite de incendiu

Un incendiu de amploare a izbucnit ieri, la prânz, între localitățile Pietrișu și Pietroșani, județul Teleorman, afectând zeci de hectare de livezi și culturi agricole. Flăcările au pornit de la vegetația uscată și miriștea de porumb și s-au extins rapid din cauza vântului puternic și a terenului greu accesibil.
Pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit forțe impresionante: patru autospeciale și o autocisternă ale pompierilor teleormăneni, mobilizate din Zimnicea, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede. În sprijinul acestora au venit și două autospeciale din cadrul Detașamentului Giurgiu, demonstrând încă o dată importanța colaborării între județe în fața situațiilor de urgență majore.
Autoritățile locale din Pietroșani și Zimnicea au contribuit la rândul lor cu o cisternă, un tractor cu plug și o dronă care a monitorizat permanent focarele și direcția de propagare a incendiului.
După aproape nouă ore de eforturi, incendiul a fost lichidat în jurul orei 21.00. Bilanțul este unul dureros: aproximativ 80 de hectare de livadă de pomi fructiferi și 15 hectare de viță de vie au fost distruse, în timp ce vegetația uscată și miriștea de porumb au ars pe o suprafață de circa 1.000 mp. Totuși, intervenția rapidă și coordonată a pompierilor din Teleorman și Giurgiu a reușit să protejeze peste 50 de hectare de culturi și construcțiile din apropiere.
Primele cercetări indică drept cauză probabilă folosirea focului deschis în spații deschise.
Sursa: ISU Giurgiu