Intervisionul – karaoke-ul sovietic care vrea să detroneze Eurovisionul!

Intervisionul, „Eurovisionul roșu”, resuscitat de mama Rusia!
După excluderea din Eurovision ca urmare a invaziei Ucrainei, Rusia își construiește propria scenă muzicală globală. Intervisionul este relansat oficial la Moscova, prezentat ca o „alternativă sănătoasă” la „Occidentul decadent”.
Noua formulă a concursului promite o „sărbătoare a muzicii și identității naționale”, în care artiștii vor fi încurajați să cânte piese cu accente patriotice și cu reverențe fățișe către „valorile tradiționale”. Lista participanților nu va include nicio țară din Uniunea Europeană, mizându-se în schimb pe state obscure din punct de vedere artistic, dar dispuse să îmbrățișeze discursul Moscovei.
Pe scenă nu vor răsuna hituri pop sau balade romantice, ci ode despre măreția patriei și gloria eternă a „mamăi Rusii”, pe ritm de Kalinka…
Atmosfera nu este una greu de imaginat. Asemenea unor seri de karaoke din resorturile turcești, de cinci stele, la care de curând am luat și eu parte, dominate de turiști ruși și cântece cu iz sovietic, noul Intervision riscă să devină un festival al propagandei, în care accentul cade mai degrabă pe politică decât pe talent.
Cu alte cuvinte, Intervisionul nu e doar un concurs muzical, ci o repetiție generală de karaoke geopolitic, unde refrenul principal rămâne același: „Occidentul e decadent, Rusia e eternă!”.
În loc de costume extravagante, spectatorii pot aștepta uniforme călcate la dungă, dansuri cazon-patriotice și refrene în cadențe de „Raz, Dva, Tri” care să rivalizeze cu imnul național. Atmosfera va fi familiară pentru oricine a fost în vacanță la un resort de cinci stele din Antalya și a asistat la o seară de karaoke monopolizată de turiștii ruși care cântă, până dincolo de miezul nopții, melodii despre eroismul sovietic. Eu unul am avut de curând această tristă experiență…
Oficialii Moscovei numesc acest spectacol un „antidot la Eurovision” și promit că Intervisionul va fi o sărbătoare a valorilor tradiționale. Singura problemă? Pe listă nu se află niciun stat din Uniunea Europeană, ceea ce transformă competiția într-un soi de „Cupa Prieteniei” cu țări greu de găsit pe hartă.
(Florian Tincu)
Foto: Euronews