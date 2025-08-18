Rata de promovare, în cea de a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat – 2025 (înainte de contestații)!

Rezultatele (înainte de contestații) obținute la examenul național de Bacalaureat – sesiunea august 2025 au fost afișate astăzi, 18 august 2025, în centrele de examen și pe site-ul dedicat, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).