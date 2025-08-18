Rata de promovare, în cea de a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat – 2025 (înainte de contestații)!

luni, august 18, 2025
Jurnal giurgiuvean
                18 august 2025 Comunicat de presă

Conform informațiilor primite din partea Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, vă prezentăm:

Rezultatele (înainte de contestații) obținute la examenul național de Bacalaureat – sesiunea august 2025 au fost afișate astăzi, 18 august 2025, în centrele de examen și pe site-ul dedicat, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

La nivelul județului Giurgiu, rata de promovare înregistrată este de 27,73%.

Pe tranșe de medii situația se prezintă astfel:

– medii cuprinse între 6-6,99 -78 candidați

– medii cuprinse între 7,7,99 – 9 candidați

– medii cuprinse între 8-8,99

– Medii cuprinse  între 8-8,99  – 0 candidați.

Numărul total de candidați  –  promovați 89.

Numărul  de candidați înscriși – 400

Numărul de candidați care s-au prezentat – 321.

    Contestații/ vizualizare lucrări scrise

În  intervalul  orar 14.00-17.00 se depun cereri de vizualizare a lucrărilor scrise, iar în intervalul 17.00-18.00 se vizualizează lucrările  scrise și se depun contestațiile.

Contestațiile se pot transmite și prin intermediul mijloacelor electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun /transmit prin mijloacele electronice  și o declarație tip în care e menționează faptul că,  au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare  a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, creștere sau descreștere;

În  zilele de  19-20 AUGUST  în intervalul orar 09.00-17.00 se vizualizează lucrările scrise și se depun contestațiiile .

Afișarea  rezultatelor finale : 26 august – 2025.

 

Sursa: IȘJ Giurgiu

