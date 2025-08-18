Rata de promovare, în cea de a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat – 2025 (înainte de contestații)!

18 august 2025 Comunicat de presă
Conform informațiilor primite din partea Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, vă prezentăm:
Rezultatele (înainte de contestații) obținute la examenul național de Bacalaureat – sesiunea august 2025 au fost afișate astăzi, 18 august 2025, în centrele de examen și pe site-ul dedicat, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).
La nivelul județului Giurgiu, rata de promovare înregistrată este de 27,73%.
Pe tranșe de medii situația se prezintă astfel:
– medii cuprinse între 6-6,99 -78 candidați
– medii cuprinse între 7,7,99 – 9 candidați
– medii cuprinse între 8-8,99
– Medii cuprinse între 8-8,99 – 0 candidați.
Numărul total de candidați – promovați 89.
Numărul de candidați înscriși – 400
Numărul de candidați care s-au prezentat – 321.
Contestații/ vizualizare lucrări scrise
În intervalul orar 14.00-17.00 se depun cereri de vizualizare a lucrărilor scrise, iar în intervalul 17.00-18.00 se vizualizează lucrările scrise și se depun contestațiile.
Contestațiile se pot transmite și prin intermediul mijloacelor electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun /transmit prin mijloacele electronice și o declarație tip în care e menționează faptul că, au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, creștere sau descreștere;
În zilele de 19-20 AUGUST în intervalul orar 09.00-17.00 se vizualizează lucrările scrise și se depun contestațiiile .
Afișarea rezultatelor finale : 26 august – 2025.