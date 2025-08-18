luni, august 18, 2025
Acasă Actualitate FOTBAL. SCM Dunărea 2020 Giurgiu a câștigat penultimul amical al verii: 3-0 cu Academia de Fotbal Germană!

Echipa SCM Dunărea 2020 Giurgiu a disputat sâmbătă, 16 august 2025 , un nou meci de verificare în compania formației Academia de Fotbal Germană, și s-a încheiat cu scorul de 3-0 (1-0) pentru giurguveni.

Echipa giurgiuveană a încheiat cu succes un nou meci amical pe stadionul din Complexul Sportiv “Marin Anastasovici”, din Giurgiu, după o partidă bună făcută de echipa noastră. Un meci extrem de necesar pentru „sudarea” echipei, în care Bogdan Argeș Vintilă, antrenorul echipei giurgiuvene,  a rulat tot lotul avut la dispoziție.

Pentru echipa noastră au marcat: A. Marin min. 26, D. Marcu min. 83, Florescu min.87. Pentru băieții noștri urmează ultimul test de verificare din acestă vară, sâmbătă, – 23 august 2025, pe teren propriu cu Axi Adunații Copăceni.

DUNĂREA: O. Stanciu – Lobonț, Cazacu, T. Constantin, Neacșa – Mănăilă, D. Coman, Ceaușu – Căvescu, A. Marin, Tabarcea. Antrenor: Bogdan Argeș VINTILĂ. Au mai evoluat: Camara, Bălțat, Erdogan, Luca, Florescu, D. Marcu și Pleșca

ACADEMIA GERMANĂ: Gabor – Andrei, Călin, Onaci, A. Stanciu – Atanasiu – T. Vlad,  Cristo, C. Anghel, Perenyi – A. Niculae. Antrenor: Paul POP-GOREA . Au mai evoluat: D. Nicolae, Costin, Mălăianu, V. Petre, L. Oprea și Luca

Sâmbătă, 19 iulie 2025: Dunărea Giurgiu – Dinamo București       2-1

Miercuri, 23 iulie 2025: Academia Germană – Dunărea Giurgiu      3-2

Sâmbătă,2 august 2025:  Dunărea Giurgiu – FCB Tineret                3-2
Sâmbătă,9 august 2025: CSM Alexandria   –    Dunărea Giurgiu     2-1
Sâmbătă,16 august 2025:  Dunărea Giurgiu – Academia Germană   3-0
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sâmbătă, 23 august 2025: Dunărea Giurgiu– Axi Adunații Copăceni

           LA FIRUL IERBII: Divizia C – ediția 2004-2005.

Pentru o mai bună informare vă aducem la cunoștință că în ediția 2004-2005, județul Giurgiu a avut 3 echipe în Divizia C (Liga III-a) și nu două cum încearcă unii să dezinformeze.

La finalul sezonului „Dunărea Giurgiu” a promovat în Divizia B (LIGA II-a ), terminând fără înfrângere. După terminarea campionatului, Steaua 2 București ( care în acel an 2005 retrogadase la județ) a luat locul echipei Tigar Giurgiu, care între timp s-a desființat.

Echipa Petrolul Bolintin Vale a retrogradat în campionatul  județean. În toamna acelui an a apărut sub denumirea de FC Bolintin Malu Spart, în categoria Onoare (Liga IV-a).

După ediția 2004-2005, pentru județul Giurgiu  a urmat  o perioadă de 5 ani  de „secetă”, neavând echipă de Divizia C.

Așa arăta liniile de clasament ale celor 3 echipe din județul nostru, la final de campionat  2004-2005. Mai precizăm că în acel sezon 2004-2005, au retrogradat 5 echipe.

––––––––––––––––––––––––––––

1.Dunărea Giurgiu           26    23      3      0         63 -14    72

8.Tigar Giurgiu                 26    10      6     10        35 – 38   36

––––––––––––––––––––––––––––

11. Petrolul Bolintin-Vale  26     7        7     12        22 – 31   28

 

(Costel Spînu)

