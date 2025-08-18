FOTBAL. SCM Dunărea 2020 Giurgiu a câștigat penultimul amical al verii: 3-0 cu Academia de Fotbal Germană!

Echipa SCM Dunărea 2020 Giurgiu a disputat sâmbătă, 16 august 2025 , un nou meci de verificare în compania formației Academia de Fotbal Germană, și s-a încheiat cu scorul de 3-0 (1-0) pentru giurguveni.
Echipa giurgiuveană a încheiat cu succes un nou meci amical pe stadionul din Complexul Sportiv “Marin Anastasovici”, din Giurgiu, după o partidă bună făcută de echipa noastră. Un meci extrem de necesar pentru „sudarea” echipei, în care Bogdan Argeș Vintilă, antrenorul echipei giurgiuvene, a rulat tot lotul avut la dispoziție.
Pentru echipa noastră au marcat: A. Marin min. 26, D. Marcu min. 83, Florescu min.87. Pentru băieții noștri urmează ultimul test de verificare din acestă vară, sâmbătă, – 23 august 2025, pe teren propriu cu Axi Adunații Copăceni.
DUNĂREA: O. Stanciu – Lobonț, Cazacu, T. Constantin, Neacșa – Mănăilă, D. Coman, Ceaușu – Căvescu, A. Marin, Tabarcea. Antrenor: Bogdan Argeș VINTILĂ. Au mai evoluat: Camara, Bălțat, Erdogan, Luca, Florescu, D. Marcu și Pleșca
ACADEMIA GERMANĂ: Gabor – Andrei, Călin, Onaci, A. Stanciu – Atanasiu – T. Vlad, Cristo, C. Anghel, Perenyi – A. Niculae. Antrenor: Paul POP-GOREA . Au mai evoluat: D. Nicolae, Costin, Mălăianu, V. Petre, L. Oprea și Luca
Sâmbătă, 19 iulie 2025: Dunărea Giurgiu – Dinamo București 2-1
Miercuri, 23 iulie 2025: Academia Germană – Dunărea Giurgiu 3-2
Sâmbătă,2 august 2025: Dunărea Giurgiu – FCB Tineret 3-2
Sâmbătă,9 august 2025: CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2-1
Sâmbătă,16 august 2025: Dunărea Giurgiu – Academia Germană 3-0
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sâmbătă, 23 august 2025: Dunărea Giurgiu– Axi Adunații Copăceni
LA FIRUL IERBII: Divizia C – ediția 2004-2005.
Pentru o mai bună informare vă aducem la cunoștință că în ediția 2004-2005, județul Giurgiu a avut 3 echipe în Divizia C (Liga III-a) și nu două cum încearcă unii să dezinformeze.
La finalul sezonului „Dunărea Giurgiu” a promovat în Divizia B (LIGA II-a ), terminând fără înfrângere. După terminarea campionatului, Steaua 2 București ( care în acel an 2005 retrogadase la județ) a luat locul echipei Tigar Giurgiu, care între timp s-a desființat.
Echipa Petrolul Bolintin Vale a retrogradat în campionatul județean. În toamna acelui an a apărut sub denumirea de FC Bolintin Malu Spart, în categoria Onoare (Liga IV-a).
După ediția 2004-2005, pentru județul Giurgiu a urmat o perioadă de 5 ani de „secetă”, neavând echipă de Divizia C.
Așa arăta liniile de clasament ale celor 3 echipe din județul nostru, la final de campionat 2004-2005. Mai precizăm că în acel sezon 2004-2005, au retrogradat 5 echipe.
––––––––––––––––––––––––––––
1.Dunărea Giurgiu 26 23 3 0 63 -14 72
8.Tigar Giurgiu 26 10 6 10 35 – 38 36
––––––––––––––––––––––––––––
11. Petrolul Bolintin-Vale 26 7 7 12 22 – 31 28